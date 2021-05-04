العاهل الأردني يعرب عن امتنانه لدعم أمريكا وإدارة بايدن للملكة

أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الاثنين، عن تقديره للرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، رداً على تأكيدهما على دعم واشنطن لعمّان.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً أمريكياً برئاسة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، ومنسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، بريت ماكغورك، والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليدركينغ، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية.

وبحث العاهل الأردني خلال اللقاء القضية الفلسطينية، وأكد الملك عبدالله على ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

بدوره، أكد السيناتور كريس ميرفي أهمية العلاقات التي تجمع البلدين، مشيراً إلى حرصه، بصفته رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب.

على زيارة الأردن ومواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقاً للبيان ذاته.

ونوه ميرفي بأن الوفد الذي يترأسه خلال الزيارة، يشمل ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة، ومسؤولين من المؤسسات المعنية بتمتين الشراكة بين البلدين.

وأيد أعضاء الوفد الإجراءات والقرارات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها، وفقاً لبيان الديوان الملكي الأردني.

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الآثار الناجمة عن جائحة كورونا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وأهمية تكثيف الجهود المشتركة لمجابهتها.