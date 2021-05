محمد رمضان يرد على هجوم حركة حماس على مسلسل “موسى”

علق الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الثلاثاء، على انتقاد حركة المقاومة الفلسطينية حماس له ولمسلسله “موسى” والذي زجّ فيه باسم قطاع غزة.

وفي الرد الذي نشره رمضان على صفحته على الفيس بوك: “اطلب مشاهدة باقي المسلسل قبل التهديد وزرع الفتنة بيني وبين اهل غزة الكرام.. في احداث العمل عندما اصيب موسى قاموا بعلاجه ورعايته وهو ليس تاجر مخدرات بل تعلم في غزة التجارة الشريفة وقاموا بمساعدته معنوياً ومادياً نظراً للأخوة العربية حتى أصبح رجل اعمال ناجح وللعلم الاحداث عام 1943”.

وكان مسلسل “موسى” من بطولة محمد رمضان، قد أثار غضب حركة حماس، بعد أن أظهر المسلسل قطاع غزة كوكر للمخدرات في أربعينيات القرن الماضي.

وفي هذا الخصوص، ادان مدير دائرة الإنتاج في الحركة، محمد أبو ثريا، المسلسل والقائمين عليه، حيث قال: إن حماس تدين الزج باسم قطاع غزة في المسلسل المصري “موسى، والذي يدور جزء منه في غزة، في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي.

وتابع “هناك استهداف لقطاع غزة، تارة عبر التطبيع الفني مع إسرائيل، وتارة عبر استهداف قطاع كونه محورا للمقاومة في محاولة لتشويه الحقائق والتاريخ، وبعض الأشقاء في مصر، وهم لا يمثلون الشعب المصري، يزجون باسم غزة ويجعلونها وكرا لتهريب المخدرات، الأمر الذي نؤكد أنه عار عن الصحة”.

ورفض المسؤول في الحركة اعتبار ما جاء في المسلسل سقطة فنية، موضحا أنه “لا يمكن أن تكون هذه الأعمال سقطات، وما رأيناه من محمد رمضان خطة ممنهجة سواء بالتطبيع مع إسرائيل، كما رأيناه في حفلات إسرائيلية، أو في مسلسلات تستهدف الفلسطينيين”، مطالبا صناع الدراما العربية والمصرية بإظهار صورة الشعب الفلسطيني بشكل مشرف دون تشويه.

وفي السياق، يحظى مسلسل موسى، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، والفنانة سمية الخشاب، ويعرض حاليًا في السباق الرمضاني الحالي، بشعبية كبيرة من قبل جمهور الفن في الدول العربية.

وسرعان ما يتصدر المسلسل تريند قائمة الأكثر تغريدًا عبر تويتر، تزامنًا مع عرض حلقة المسلسل عبر التليفزيون، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وفى ألبوم نشرته الصفحة الرسمية لمسلسل موسى منذ ساعات عبر موقع فيس بوك، ضم عددا من التغريدات التي تعلق على أداء محمد رمضان في المسلسل وعلى حبكة الدراما والممثلين المشاركين في العمل.

ومن أبرز التعليقات التي جاءت في الألبوم “موسى كالعادة فكل سنة يبهرنا محمد رمضان ودايمًا يكون مسلسله أفضل مسلسل في رمضان قوي يا أبو رمضان دايمًا”.

وأضاف آخر: “موسى مسلسل ولا غلطة وكل حلقة تحمس أكثر من الثانية كالعادة كل سنة متميز بأعماله”، وتابع آخر قائلاً: “هذا مو مسلسل هذا تحفة فنية وملحمة أسطورية”، بينما كتب آخر: “الله على حلقة اليوم الأداء الراقي السلس والتغذية البصرية لمحمد سلامة”.

