لغم أرضي يودي بحياة راعٍ بريف حماة السورية

لقي مواطن سوري مصرعه، اليوم الثلاثاء، في ريف محافظة حماة الشرقي وسط سوريا، وذلك إثر انفجار لغم أرضي به، خلال قيامه برعي أغنامه.

كما أدى انفجار اللغم الذي وقع في منطقة “وادي العذيب” بالريف الشرقي لحماة، إلى نفوق أكثر من عشرين رأساً من الأغنام، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقال مصدر في قيادة شرطة محافظة حماة: إن “لغماً أرضياً من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش) الإرهابي انفجر بينما كان أحد المواطنين يقوم برعي أغنامه في منطقة وادي العذيب بريف حماة الشرقي”.

وأكّد المصدر، وفاة المواطن على الفور ونفوق أكثر من 20 رأساً من أغنامه التي كان يرعاها.

وأمس الإثنين، قُتل طفلان وتعرض آخر لجروح بليغة، بريف محافظة دير الزور السورية، جرّاء انفجار لغم أرضي بهم أثناء قيامهم باللعب داخل منزل مهجور.

وذكرت مصادر محلية، أن الانفجار وقع في بلدة حطلة بريف دير الزور الشمالي.

وأكّدت المصادر، أن “اللغم انفجر خلال لعب الأطفال داخل المنزل، حيث توفي طفلان الأول عمره عشر سنوات، والآخر تسع سنوات”.

بينما الطفل المصاب نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفق ما ذكرت المصادر.

يذكر أن مخلفات الحرب في سوريا ما تزال تحصد أرواح المدنيين الأبرياء في العديد من المحافظات السورية وبخاصة في مناطق الأرياف.

وأسفرت الحرب السورية عن زرع ألغام في مناطق متفرقة من البلاد، راح ضحيتها العديد من الأبرياء بسبب انفجار الألغام بهم، في وقت تحتاج هذه المسألة لحل جذري، وعمليات تمشيط دقيقة، لاسيّما في الأماكن المأهولة بالسكان التي سبق وأن شهدت معارك.

وفي السياق، قُتل شخصان وأُصيب آخر، في 25 مارس الماضي، بسبب انفجار لغم أرضي شمال منطقة السخنة في بادية تدمر بريف حمص وسط سوريا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقالت (سانا)، “استشهد مدنيان وأصيب آخر بجروح، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي على طريق قرية روض الوحش على بعد نحو 8 كم شمال منطقة السخنة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي”.

ونقلت الوكالة، عن الدكتور وليد عودة، عن مدير الهيئة العامة في مشفى تدمر الوطني، قوله: إن “لغماً أرضياً انفجر بسيارة كانت تقل ثلاثة أشخاص أدى إلى استشهاد شخصين في العقد الخامس من عمرهما أحدهما حارس على أحد آبار المياه التابع للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية في المنطقة وإصابة مواطن آخر بجروح وكسور في الحوض”.

وأضاف العودة، إنه “تم إسعاف المصاب إلى مشفى تدمر الوطني وأجريت له الإسعافات اللازمة”.

