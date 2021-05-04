السيناتور كريس فان هولن متحمس لمتابعة التقدم الذي السودان أحرز منذ قيام الثورة السلمية

قال السيناتور كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن زيارتهم للخرطوم تأتي للتعبير عن دعمهم وحماسهم للمرحلة الانتقالية في السودان .

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم تابعهتا المراسل عقب محادثات وفد الكونغرس الأمريكي الزائر للخرطوم مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي “

وحتى نتابع التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 700 مليون دولار كمساعدات تنموية” مشيرا إلى القيام بمزيد من الدعم لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام للشعب السوداني.

وقال السيناتور كريستوفر كونز ان اللقاء بحث قنوات يمكن اتباعها لتحرز تقدما من خلال إعادة السودان إلى فلك المال العالمي وإتخاذ قرارات لتذليل العقبات لاسيما فيما يخص الاستقطاب المالي .

قرارت

وأضاف:” متفائلون بقرارت وزير المالية التي اتخذها بشأن السياسات المالية” مبديا تطلعه للقاء رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء للحديث حول دعم الولايات المتحدة الأمريكية للشعب السوداني للوصول إلى السلام.

من جهته أكد السيناتور كريس فان هولن من ولاية ميريلاند حماسه لمتابعة التقدم الذي أحرز منذ قيام الثورة السلمية التي اندلعت في السودان منذ عامين مضيفا بضرورة الانتقال من حكم الديكتاتورية إلى سيادة القانون

وهو ما سيجعل اقتصاد السودان متفاعلا وأن الشعب السوداني يمكن أن يفئ بتطلعاته وأردف قائلا” نريد أن نكون شركاء وأن تكون العلاقات جيدة ندعم التحول نحو الديمقراطية والسلام والعدالة”.

تجدر الإشارة إلى إن الوفد يقوده السيناتور كريستوفر كونز والسيناتور كريس فان هولن، سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين على مدى ثلاثة أيام.