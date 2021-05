حادث مروري مروع لأكثر من 34 سيارة على طريق دبي الشارقة

وقع حادث مروري ضخم، في شارع الامارات بين إمارتي دبي والشارقة شمل 34 مركبة وأدى لوقوع 4 إصابات أحدها بليغة.

بخصوص هذه الحادثة نشرت شرطة دبي بيانا جاء فيه: إن “بلاغاً ورد إلى ادارة مركز القيادة والسيطرة يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدة مركبات على شارع الإمارات بعد جسر القدرة بالاتجاه إلى الشارقة، نتيجة تدني الرؤية الأفقية، وعدم التزام السائقين بترك مسافة أمان كافية، ليقع حادث تصادم نتج عنه توالي حدوث سلسلة من التصادمات بين المركبات الأخرى، وتضرر 34 مركبة”.

وأكد البيان على “أهمية خفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات أكثر من المسافة الاعتيادية، وعدم تجاوز المركبات الأخرى، وتجنب الوقوف وسط الطريق في حال التعرض لحادث بسيط، وتجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة مع الالتزام بالإشارات الدالة للانعطاف، وكذلك إيقاف المركبة خارج حرم الطريق في حالة عدم وضوح الرؤية وبشكل آمن مستخدماً الإشارات الأربعة لتنبيه المركبات القادمة من الخلف..”

وتابع قائلا: “بالإضافة إلى عدم استخدام الأضواء العالية التي تعيق الرؤية للسائقين الآخرين، وعدم استخدام أضواء الخطر أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، واستخدام مساحات الزجاج، والتخلص من البخار الذي يتراكم على زجاج النوافذ داخل المركبة، والحذر من مفاجآت الطريق كونها تلعب دوراً كبيراً في وقوع الحوداث”.

وفي سياق اخر، قامت، شرطة دبي بإلقاء القبض على مقيم أوروبي فر بعد أن دهس بسيارته شخصاً يحمل جنسية دولة عربية ما تسبب بوفاته على الفور.

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قال مدير مركز شرطة دبي، العميد عبدالله خادم سرور المعصم، في بيان له إن “دوريات المركز تلقت بلاغا من إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، في نحو الساعة الواحدة صباحا، حول وقوع حادث دهس على شارع دبي – العين ووفاة الضحية، وهروب المتسبب في الحادث إلى جهة مجهولة”.

كما أشار إلى أنه ” تم على الفور الانتقال إلى مكان الحادث، وتشكيل فريق عمل من دوريات الشرطة، وتبين أن مركبة الضحية تعطلت فاضطر إلى الوقوف على كتف الطريق، ثم قدمت سيارة الجاني مسرعة ودهسته، وفر سائقها من المكان، ونجح الفريق في تحديد مكانه والقبض عليه، وضبط السيارة المتسببة في الحادث”.

وأردف أن المتهم “فوجئ بسرعة وصول الشرطة إليه واعترف بفعلته مبررا عدم توقفه واستمراره في طريقه لارتباكه وشعوره بالخوف، وأحيل إلى النيابة العامة بتهمة الدهس والهروب من مكان الحادث”.

