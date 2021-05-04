سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4 مايو

ارتفع سعر الدولار في السودان خلال التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، 4 مايو 2021، لدى البنك المركزي واستقر في السوق السوداء.

وبلغ سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي إلى 396.62 جنيه للشراء و398.60 جنيه للبيع، مقابل 388.62 جنيه للشراء و390.56 جنيه للبيع في تعاملات أمس وفي السوق السوداء استقر سعر الدولار عند 400 جنيه.

وزاد سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي إلى 477.49 جنيه للشراء و479.88 جنيه للبيع، وفي السوق السوداء تراجع مسجلا 472 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي 550.40 جنيه للشراء و553.15 جنيه للبيع، ولدى السوق السوداء انخفض إلى 542 جنيها.

وزاد سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي إلى 105.76 جنيه للشراء و106.29 جنيه للبيع، وفي السوق السوداء تراجع إلى 104 جنيهات.

كما زاد سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك السودان المركزي إلى 107.98 جنيه للشراء 108.52 جنيه للبيع، و لدى السوق السوداء تراجع مسجلا 106 جنيهات.

وزاد سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي إلى 1310.28 جنيه للشراء و1316.83 جنيه للبيع مقابل 1289.22 جنيه للشراء و1295.66 جنيه للبيع أمس

وكان السودان قد طبق تعويما جزئيا للجنيه في 21 فبراير/شباط الماضي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يشرف عليها صندوق النقد الدولي، وتم تحريك السعر الرسمي للدولار من 55 جنيها إلى 375 جنيها في أكبر تخفيض لقيمة العملة الوطنية.

وقالت مصادر لوسائل إعلام محلية إن الحكومة الانتقالية أخفقت في الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي وفرته سياسة توحيد سعر الصرف والتي حظيت بتفاعل جماهيري، إذ كان بإمكانها جذب مزيد من العملات الصعبة للجهاز المصرفي.

700 مليون دولار

إلتقى الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بمكتبه اليوم وفد الشيوخ الأمريكي الذي يزور السودان هذه الايام برئاسة السناتور كريستوفر كونز.

ووصف د. جبريل في تصريح صحفي تابعه المراسل وصف فيه اللقاء بالجاد والمفيد، قاطعا بأن الزيارة ستدفع بالعلاقات السودانية الأمريكية الى الامام.

وقال أن هذا الوفد الأمريكي كانت له مواقف قوية لدعم التحول الديمقراطي بالسودان وهم الذين دعموا القوانين التي ردت للسودان حقوقه ووقفت بقوة خلف قرار إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وزاد “هم ايضا خلف قرار الكونغرس الأمريكي الذي قضى بدفع 700مليون دولار مساعدة للتحول الديمقراطي كما يدعمون السودان بقوة في مؤتمر باريس الذي سيعقد في مايو المقبل ويقفون مع اسقاط متاخرات صندوق النقد الدولي على السودان”.

وقال جبريل ان الوفد الآن قدم الينا من الجارة إثيوبيا ويسعى للتوصل لحل لمشكلة سد النهضة ومسألة الحدود، لافتا الى انهم يدعمون ترسيم الحدود الدولية وأبان جبريل ان الوفد سيلتقي خلال الزيارة بعدد من المسؤولين بالدولة.