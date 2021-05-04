السودان يبحث مع وكالة طاقة يابانية الطاقات البديلة والطاقة الشمسية للتنمية

حث وزير الطاقة والنفط في السودان المهندس جادين علي عبيد بمكتبه أمس مع ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ممثلة في قطاع الطاقة وعلى راسها الممثل الرئيسي لمكتب الخرطوم كوجى ساكانى .

وبحث اللقاء القضايا التي تخص قطاع الطاقة في السودان والطاقات البديلة والمتجددة بانواعها المختلفة لاسيما الطاقة الشمسية في إطار التدريب وتقديم العون للعاملين في هذا القطاع حتى يتمكن السودان من الإستفادة من موارده الطبيعية التي حباه الله بها .

واشار الوزير الى وجود قرى ومدن في اطراف السودان تحتاج الى التنمية والإستثمار في مجالات الطاقة حتى تتمكن من إستغلال مواردها الذاتية، في ظل توفر المقومات الطبيعية من مناخ معتدل وضؤ الشمس اغلب ساعات اليوم بل معظم شهور السنة .

حروب

وقال ان السودان خارج من حروب طويلة وأزمات أقعدته كثيرا عن ركب الدول ويحتاج مثل هذه الشراكات الذكية لكي ينهض، مؤكداً علي اهمية الاستفادة من إمكانيات الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) موجهاً بالترتيب لذلك من خلال خطة طموحة للعمل فى كل مجالات الطاقة.

ومن جانبه أكد كوجى ساكانى الممثل الرئيسى للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) مكتب السودان رغبة الوكالة الأكيدة لتقديم أى من أنواع التدريب فى كل المجالات التى يحتاجها السودان .

وقال لدينا اهتمام خاص بالولايات التى تفتقر لمجال الطاقة وتمتلك موارد طبيعية وعلى سبيل المثال ولايات كردفان لانها تتمتع بسطوع ضؤ الشمس لساعات طويلة، مؤكداً وقوف الوكالة مع السودان فى هذا الوقت لعلمها التام بحاجة السودان فى هذه الظروف الحرجة التى يمر بها من أزمات وغيره.

الجدير بالذكر ان الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) تعمل في مجالات عديده كالصحة والمياه والتعليم بالاضافة الي الطاقة، وهي منظمة حكومية مستقلة تقوم بتنسيق المساعدة الرسمية للتطوير

وتختص بمساعدة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول النامية، وتعزيز التعاون الدولي، تأسست في 2003 ولديها شبكة تتكون من (97) مكتبًا حول العالم، ومشاريع في أكثر من (150) دولة بميزانية سنوية تصل إلى ترليون ين ياباني