جبريل إبراهيم الكونغرس قضى بدفع 700مليون دولار مساعدة للتحول الديمقراطي في السودان

إلتقى الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بمكتبه اليوم وفد الشيوخ الأمريكي الذي يزور السودان هذه الايام برئاسة السناتور كريستوفر كونز.

ووصف د. جبريل في تصريح صحفي تابعه المراسل وصف فيه اللقاء بالجاد والمفيد، قاطعا بأن الزيارة ستدفع بالعلاقات السودانية الأمريكية الى الامام.

وقال أن هذا الوفد الأمريكي كانت له مواقف قوية لدعم التحول الديمقراطي بالسودان وهم الذين دعموا القوانين التي ردت للسودان حقوقه ووقفت بقوة خلف قرار إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وزاد “هم ايضا خلف قرار الكونغرس الأمريكي الذي قضى بدفع 700مليون دولار مساعدة للتحول الديمقراطي كما يدعمون السودان بقوة في مؤتمر باريس الذي سيعقد في مايو المقبل ويقفون مع اسقاط متاخرات صندوق النقد الدولي على السودان”.

وقال جبريل ابراهيم ان الوفد الآن قدم الينا من الجارة إثيوبيا ويسعى للتوصل لحل لمشكلة سد النهضة ومسألة الحدود، لافتا الى انهم يدعمون ترسيم الحدود الدولية وأبان جبريل ان الوفد سيلتقي خلال الزيارة بعدد من المسؤولين بالدولة.

قال السيناتور كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن زيارتهم للخرطوم تأتي للتعبير عن دعمهم وحماسهم للمرحلة الانتقالية في السودان .

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم تابعهتا المراسل عقب محادثات وفد الكونغرس الأمريكي الزائر للخرطوم مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم “

وحتى نتابع التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 700 مليون دولار كمساعدات تنموية” مشيرا إلى القيام بمزيد من الدعم لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام للشعب السوداني.

المال العالمي

وقال السيناتور كريستوفر كونز ان اللقاء بحث قنوات يمكن اتباعها لتحرز تقدما من خلال إعادة السودان إلى فلك المال العالمي وإتخاذ قرارات لتذليل العقبات لاسيما فيما يخص الاستقطاب المالي .

وأضاف:” متفائلون بقرارت وزير المالية جبريل ابراهيم التي اتخذها بشأن السياسات المالية” مبديا تطلعه للقاء رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء للحديث حول دعم الولايات المتحدة الأمريكية للشعب السوداني للوصول إلى السلام.

من جهته أكد السيناتور كريس فان هولن من ولاية ميريلاند حماسه لمتابعة التقدم الذي أحرز منذ قيام الثورة السلمية التي اندلعت في السودان منذ عامين مضيفا بضرورة الانتقال من حكم الديكتاتورية إلى سيادة القانون

وهو ما سيجعل اقتصاد السودان متفاعلا وأن الشعب السوداني يمكن أن يفئ بتطلعاته وأردف قائلا” نريد أن نكون شركاء وأن تكون العلاقات جيدة ندعم التحول نحو الديمقراطية والسلام والعدالة”.

تجدر الإشارة إلى إن الوفد يقوده السيناتور كريستوفر كونز والسيناتور كريس فان هولن، سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين على مدى ثلاثة أيام