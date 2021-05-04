خلوصي أكار: جاءنا من أجل حماية حقوق ومصالح الليبيين ومساعدتهم

بعد تذكير الخارجية الليبية، أمس الاثنين، بالتزام الحكومة بمخرجات الحوار السياسي الذي تضمن ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات من طرابلس اليوم الثلاثاء، أن وجود الجنود الأتراك في ليبيا جاء من أجل حماية حقوق ومصالح الليبيين ومساعدتهم، فيما شدد على أهمية سيادة واستقلال ليبيا.

كما أضاف خلال لقائه الجنود الأتراك العاملين في العاصمة الليبية ضمن فعالية حضرها قادة عسكريون ليبيين على رأسهم رئيس الأركان محمد الحداد، “وجود الجنود الأتراك في ليبيا مصدره حماية حقوق وقوانين إخوانهم ومساعدتهم”، وفق تعبيره.

وشدد خلوصي أكار أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب البلدان الشقيقة والصديقة في قضاياها العادلة ودفاعها عن حقوقها ومصالحها.

إلى ذلك، قال: “سنقوم بما نقدر عليه من أنشطة للتدريب والمساعدة والاستشارات، وفي مقدمتها تطهير المناطق من العبوات الناسفة والألغام”.

وأضاف: “سيادة واستقلال ليبيا مهم وكان هناك مجموعة من المشاكل عند قدومنا، وبذلنا كل الجهود الممكنة ليل نهار برًا وجوًا وبحرًا من أجل إزالة هذه المشاكل”.

وجود تركيا في ليبيا

كما تابع أكار: “وحصلنا على نتائج هامة، وتركيا مع أشقائها الليبيين يواصلون العمل جنبًا إلى جنب من أجل تحديث وتنظيم القوات المسلحة الليبية”.

أتت تلك التصريحات بعد ساعات على تأكيد وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها التركي، ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ مخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون مع أنقرة من أجل إنهاء تواجد كافة القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا حفاظا على سيادتها”.

من جهته، رفض وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، مساواة تواجد قوات بلاده بما وصفها بـ”المجموعات غير الشرعية”. وقال “هناك أصوات تتعالى تريد مساواة وجود تركيا في ليبيا مع المجموعات الأخرى غير الشرعية”.

كما رأى أوغلو أن “التعاون في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت العام الماضي مع ليبيا منعت الوقوع في حرب أهلية”.

يذكر أن تركيا كانت أبرمت مذكرة تعاون عسكري مع الحكومة الليبية السابقة نهاية العام 2019، ما أثار جدلاً واسعا بين الليبيين، لا سيما مع نقل أنقرة للمرتزقة السوريين إلى طرابلس، لمواجهة الجيش الليبي.