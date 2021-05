دخول الفنانة نادية العراقية إلي العناية المركزة

أكدت ابنة الفنانة نادية العراقية، دخول والدتها العناية المركزة، وتدهور حالتها الصحية، وطالبت من الجمهور الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل.

ونشرت مي، إبنة الفنانة العراقية، عبر حساب والدتها على فيس بوك: “أنا مى.. ماما فى العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جدا من يومين أرجوكم ادعولها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دى أنا كان لازم اكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة.. اللهم إنى لا أسالك رد القضاء و لكني اسألك اللطف فيه”.

يذكر، أن الفنانة نادية العراقية، قد أصيبت فى شهر أبريل الماضى بفيروس كورونا، حيث كتبت وقتها “هجمت كورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد مش عرفة ليلى من نهارى بخطرف ومتكسرة زى ميكون عاملة حادثة واتكسرت اللى جتله كورونا يحكيلى عمل إيه وهل هناك أطباء يجو البيت يعملوا تحاليل دم؟ دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير”.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة نادية العراقية، مسلسل “أحسن أب” للفنان على ربيع، والذي يعرض في رمضان الجاري، بحسب ماذكر في موقع اليوم السابع.

ومن السياق الفني اليوم، أبدى الفنان المصري محمد رمضان استياءه من الاتهامات والانتقادات التي وجهها إليه البعض لكونه يروج بأن قطاع غزة الفلسطيني عبارة عن وكر للمخدرات من خلال أحداث مسلسل “موسى”.

وتوجه رمضان بطلب إلى من ينتقده بأن يشاهد حلقات المسلسل كاملًا قبل زرع الفتن بينه وبين جمهوره، مشيرًا إلى أنه أحداث المسلسل يتعرض فيها موسى للإصابة ويجد المساعدة من أهالي غزة بمعالجته ومساعدته لتعلم مهنة التجارة.

وعبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” كتب محمد رمضان: “أطلب مشاهدة باقي المسلسل قبل التهديد وزرع الفتنة بيني وبين أهل غزة الكرام .. في أحداث العمل عندما أصيب موسى قاموا بعلاجه ورعايته وهو ليس تاجر مخدرات بل تعلم في غزة التجارة الشريفة وقاموا بمساعدته معنوياً ومادياً نظراً للأخوة العربية حتى أصبح رجل أعمال ناجح”، وفقًا لموقع (في الفن).

وكان مسلسل “موسى” من بطولة محمد رمضان، قد أثار غضب حركة حماس، بعد أن أظهر المسلسل قطاع غزة كوكر للمخدرات في أربعينيات القرن الماضي.

وفي هذا الخصوص، ادان مدير دائرة الإنتاج في الحركة، محمد أبو ثريا، المسلسل والقائمين عليه، حيث قال: إن حماس تدين الزج باسم قطاع غزة في المسلسل المصري “موسى، والذي يدور جزء منه في غزة، في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي.

