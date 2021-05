النفط العراقية تؤكد ارتفاع الإيرادات لـ6 مليارات دولار بعد “خفض الإنتاج”

قالت وزارة النفط العراقية الثلاثاء، إن قرار خفض الإنتاج ضاعف إيرادات العراق إلى ستة مليارات دولار، مؤكدة أن الهدف هو زيادة الإيرادات المالية.

جاء ذلك، خلال تصريحات للمتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، اليوم الثلاثاء، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الذي قال: إن “قرار تخفيض إنتاج النفط الذي تم إقراره مع الدول المصدّرة، كان يهدف للسيطرة على توازن الأسعار في الأسواق العالمية”، مؤكداً أن القرار ضاعف إيرادات العراق إلى 6 مليارات دولار.

وأضاف جهاد: إن “هدف العراق هو زيادة الإيرادات المالية وليس الكمية”، لافتاً الى أن “زيادة الكمية قد تؤدي إلى خفض أسعار النفط، وأن زيادة الإنتاج ستسبب بحدوث خلل“.

وبيّن متحدث النفط العراقية بأن “بلاده ملتزمة مع الدول الأخرى بكميات محددة وفق الجداول الموضوعة من قبل مراكز الأبحاث في منظمة أوبك وأوبك+، ما أدى الى زيادة الإيرادات المالية”.

وتابع جهاد، مؤكداً أن “إيرادات العراق في السابق كانت تقدر بأقل من مليار دولار شهرياً، أما الآن وبكميات إنتاج أقل فإن الإيرادات وصلت الى 6 مليارات دولار”.

وقال أيضاً: إن “العراق ثاني أكبر منتج في أوبك، وهو يحرص على الالتزام بالحصص المقررة من أجل السيطرة على توازن السوق النفطية”.

وأوضح جهاد، أن “التحديات ما زالت قائمة في الأسواق النفطية في ظل وجود جائحة كورونا، وهذه تعد إجراءات وقتية تزول مع زوال الأسباب، وبالتالي لا بد من تضافر الجهود لتحقيق الأهداف”.

وأردف: إن “أي استثناء قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأي خروج من الاتفاق من الممكن أن ينهار الاتفاق وتعاود أسعار النفط بالانخفاض الى دون الـ10 دولارات”.

وحول تسليم كردستان كميات النفط المصدّرة وفقاً للموازنة، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية إن “الحكومة قدمت اعتراضاً على فقرات الموازنة”، مضيفا أن “الوزارة لم تتسلم حتى الآن أي كميات من إقليم كردستان ضمن بنود الموازنة”.

من جانب آخر، كشف وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، خلال مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، عن استثمار 3 مليارات دولار في مجال إنتاج الغاز في البصرة جنوبي البلاد، خلال السنوات الخمس المقبلة.

حيث صرح عبدالجبار إن الخطة الاستثمارية التي تم إقرارها، تهدف لإضافة 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز المصاحب يوميا، مشيرا إلى أنها ستوفر نحو ألفي درجة وظيفية خلال مدة تنفيذها.

ويبلغ إنتاج العراق الحالي من الغاز الطبيعي المصاحب 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا، ويستهدف وصوله إلى 3.1 مليارات قدم مكعبة.

ووفق تقديرات سابقة، يمتلك العراق مخزونا قدره 132 تريليون قدم مكعبة من الغاز، جرى إحراق 700 مليار قدم مكعبة منها، نتيجة ضعف القدرة على استغلاله.

كما لا يزال العراق يستورد الغاز من إيران، عبر أنبوبين بواقع نحو 20 مليون قدم مكعبة يوميا، لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في البلاد، في حين تبلغ حاجة البلاد نحو 70 مليون قدم مكعبة يوميا.

وأظهر ، تقرير للبنك الدولي، أن العراق واحد من 7 بلدان مسؤولة عن ثلثي إحراق الغاز المصاحب للنفط، دون استغلال، إلى جانب اقتصادات الجزائر وروسيا ونيجيريا والولايات المتحدة وإيران وفنزويلا.

يذكر أن العراق يشهد في الوقت الراهن، عجزا في المشتقات النفطية يصل إلى 35%، ما يدفعه للاستيراد لسد النقص.

