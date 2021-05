رونالدو يحسم مستقبله ويحدد وجهة غير متوقعة

تحدث تقرير صحفي برتغالي، اليوم الثلاثاء، عن مستقبل النجم كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، والوجهة التي حدد الانتقال إليها الصيف القادم.

ويمتد عقد الدون (36 عامًا) مع فريق يوفنتوس حتى نهاية الموسم القادم، فيما تؤكد أنباء بأن البرتغالي لن يجدد تعاقده مع السيدة العجوز.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن صحيفة “ريكورد” البرتغالية، قولها إن رونالدو قرر استكمال عقده الحالي مع اليوفي، ومن ثم سيعود إلى النادي الذي نشأ فيه بطفولته، سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وكشف التقرير أن مستقبل رونالدو سيكون مع نادي لشبونة، حيث يخطط النجم لاعتزال كرة القدم وهو في سن الـ39 عامًا، ما يعني أنه سيخوض موسمين مع الفريق البرتغالي.

وهنالك تقارير متداولة في الأيام الماضية تؤكد بان الدون اقترب من الرحيل إلى مانشستر يونايتد أو نادي باريس سان جيرمان.

تجدر الإشارة أن رونالدو غادر فريق لشبونة وهو في سن الـ17 عامًا، منتقلًا إلى نادي مانشستر يونايتد، ومن ثم إلى ريال مدريد، والآن مع يوفنتوس.

في سياق متصل، وجهت الصحف الإسبانية هجومًا حادًا على النجم كريستيانو رونالدو بعد فشل فريقه يوفنتوس من الفوز بلقب الدوري الإيطالي للموسم الحالي.

وتمكن إنتر ميلان من حسم الصراع على لقب الدوري، وذلك بعد تعثر أتالانتا، الأمر الذي أدى لفقدان يوفنتوس للقب لأول مرة منذ تسع سنوات، وبعد ثلاث سنوات من التعاقد مع رونالدو.

ونقل موقع (جول العربي) عن صحيفة “ماركا” الإسبانية قولها إن رونالدو تمكن من تحقيق مكاسب مادية لنادي يوفنتوس، إلا أن الفريق تراجع رياضيًا.

ولفتت الصحيفة عدم قدرة الدون في تحقيق اللقب الذي من أجله تعاقدت معه إدارة اليوفي، وهو بطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث قبل التعاقد من رونالدو، كان يوفنتوس يبلغ الأدوار المتقدمة في دوري الأبطال، لكن في آخر موسمين ودع اليوفي من دور الستة عشر، وفي موسم خرج من الدور ربع النهائي.

وشارك رونالدو مع السيدة العجوز في 128 مباراة تمكن من تسجيل 97 هدف، وصنع 22 هدفًا، وتبقت أمام رونالدو هذا الموسم فرصة تحقيق لقب كأس إيطاليا حتى لا يخرج بموسم صفري.

وتمكن رونالدو من تسجيل هدفي الانتصار لفريقه أمام أودينيزي في اللقاء الذي انتهي بهدفين مقابل هدف، حيث كسر الدون بذلك صيامه عن التهديف الذي استمر لفترة طويلة نسبيًا.

تجدر الإشارة أن رونالدو ينتهي عقده مع اليوفي صيف العام 2023 وتدور عدة أنباء متعلقة برحيله عن الفريق خلال سوق الانتقالات القادم.

