الاتحاد المغاربي للصحفيين يُهنئ كل الصحفيين في الاتحاد بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

نواكشوط 04 مايو 2021 (وال)- هنأ الاتحاد المغاربي للصحفيين كل الصحفيين في الاتحاد بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مجددًا بالتزامه المستمر والراسخ بالدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير وحماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم المعنوية والمادية.

وأشار الأتحاد – في البيان – إلى أن وجود صحافة حرة ومستقلة مكسب هام لحسن سيّر عمل السلطات في بلدان الاتحاد المغاربي، مؤكدا أنه يتابع الانتهاكات في حرية الصحافة وأمن الصحفيين المغاربيين، ويوجه النداء لكل الشركاء نحو ضرورة الاهتمام بتحسين الظروف المعنوية والمادية للصحفيين.

وطالب الاتحاد المغاربي من الحكومة الليبية التعاون معه في معرفة مكان احتجاز الصحفيين التونسيين نذير القطاري وسفيان الشواربي المختفيان منذ خمس سنوات في ليبيا، وطالب أيضا من السلطات المورتيانية بالتحرك من أجل معرفة مصير الصحفي المورتياني المفقود في الأراضي السورية إسحاق ولد المختار. (وال- نواكشوط) م ب/ ر ت

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