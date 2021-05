الإمارات ترسل طائرة محملة بلقاحات كورونا إلي سوريا

كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء 4 مايو/أيار، عن وصول طائرة شحن رابعة محملة بكميات كبيرة من لقاحات كورونا، إلى العاصمة السورية دمشق.

وقالت الإمارات في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، وام :” أن طائرة إماراتية وصلت إلى دمشق، سيّرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري، بهدف دعم قدرة القطاع الصحي السوري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من تفشيها”.

وأوضح البيان، أن هذه اللقاحات تستهدف حماية العاملين في الخطوط الأمامية في المجال الطبي على الساحة السورية، وأصحاب الحالات الإنسانية الصعبة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والنازحين.

وأكدت دولة الامارات، سعيها لتعزيز جهودها لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز أوضاعها الصحية، والوقوف بجانبها لبلوغ مرحلة التعافي من هذه الأزمة، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وزير الخارجية الإماراتي: عودة سوريا إلى محيطها أمر لابد منه

وفي السياق، صرح وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن عودة سوريا إلى محيطها أمر لابد منه.

واعرب وزير الخارجية الإماراتي بان عودة سوريا هو من مصلحة سوريا والمنطقة ككل، وأكد أن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر.

وقال الوزير ان “ضرورة التعاون والعمل الإقليمي لبدء مشوار عودة سوريا إلى محيطها، وهذا الأمر لا يتعلق بمن يريدي أو لا يريد، المسألة هي مسألة المصلحة العامة مصلحة سوريا ومصلحة المنطقة”.

واوضح آل نهيان إلى أن “هناك منغصات بين مختلف الأطراف، ولا يمكن إلا العمل على عودة سوريا لمحيطها الإقليمي، وأحد الأدوار المهمة التي يجب أن تعود إليها سوريا دورها في الجامعة الجامعة العربية، ولا شك أن ذلك يتطلب جهدا أيضا من الجانب السوري وجهد من زملائنا في الجامعة العربية”.

ونوه الى أن “التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر”، وأشار إلى أن إبقاء قانون قيصر كما هو اليوم يجعل هذا المسار والأمر في غاية الصعوبة”.

