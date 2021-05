إتفاقية بين السودان واليابان في مجال الطاقة الشمسية

أعلنت دولة اليابان عن تقديمها الدعم لجمهوربة السودان في مجال الطاقة الشمسية، حتى يتمكن السودان من الاستفادة من موارده الطبيعية.

وبحث وزير الطاقة السوداني جادين علي عبيد مع ممثّل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، كوجي ساكاني، القضايا التي تخصّ قطاع الطاقة في السودان والطاقات البديلة والمتجددة بأنواعها المختلفة، لا سيما الطاقة الشمسية.

ويبحث الاجتماع الطرق المتاحة حتى يتمكن السودان من الاستفادة من موارده الطبيعية، حيث اتفقت اليابان على تقديم كافة العون للعاملين فى مجال التدريب هذا القطاع، حتى يتمكن السودان من الاستفادة من موارده الطبيعية.

هذا و أكد ساكاني رغبة الوكالة الأكيدة لتقديم كل أنواع التدريب فى المجالات كافة التي يحتاجها السودان.

وقال: “لدينا اهتمام خاص بالولايات التي تفتقر لمجال الطاقة وتمتلك موارد طبيعية، وعلى سبيل المثال ولاية كردفان. لأنها تتمتع بسطوع ضوء الشمس لساعات طويلة”.

وأكد ساكاني:”وقوف الوكالة مع السودان في هذا الوقت ليقينها بحاجته للدعم في هذه الظروف الحرجة التي يمرّ بها من أزمات وغيرها”.

هذا و أوضح وزير الطاقة والنفط السوداني، أن هنالك قرى ومدن في أطراف السودان تحتاج إلى التنمية والاستثمار فى مجالات الطاقة الشمسية.

وتأتي الخطوة من أجل استغلال مواردها السودان الذاتية، في ظل توفّر المقومات الطبيعية من مناخ معتدل وضوء الشمس أغلب ساعات اليوم ومعظم شهور السنة.

أوضح جادين عبيد أن “السودان خارج من حروب طويلة وأزمات أقعدته كثيرًا عن ركب الدول، ويحتاج مثل هذه الشراكات الذكية لكي ينهض”، وفقا لموقع أخبار السودان.

وفي السياق الاقتصادي السوداني، أوضح وزير الاستثمار والتعاون الدولي في السودان الهادي محمد، أن بلاده ستقدم مجموعة من المشاريع الاقتصادية في مؤتمر باريس الذي سيعقد يوم 17 مايو الجاري.

وقال وزير الاستثمار إن السودان سيوضح خلال المؤتمر عدة نماذج لمختلف المشاريع الاقتصادية الحيوية التي من شأنها دعم الاقتصاد، فضلًا لتقديم 26 مربع للتعدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وخلال ورشة عقدت في الخرطوم اليوم الثلاثاء عن مؤتمر أصدقاء السودان بباريس، أكد الهادي بأن المؤتمر يهدف إلى تقديم السودان الجديد أمام العالم.

