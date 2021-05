نبوغ العوا: المنخفض الجوي غير قادر على حمل الطفرة الهتدية الى سوريا

أوضح نبوغ العوا أن لقاءه اليوم خرج عن سياقه، فقد كان الحديث من باب المزاح بحكم أنها مقدمة البرنامج الصباحي هي ذاتها الزميلة ديالا حسن مقدمة نشرة الطقس

بعد الجدل الذي أثاره تصريح العوا حول انتقال فيروس كورونا عبر “المنخفض الهندي”

واعتذر نبوغ العوا من المتابعين إذا أُسيء فهمه أو ترجمت مزحته بطريقة خاطئة، فالهند تبعد عن بلدنا آلاف الكيلو مترات، ولا يمكن للفيروس أن ينتقل عبر الهواء كل هذه المسافات.

وتمنى د . العوا على كل الصفحات التي نشرت د . العوا خبر الانتشار ان تقوم مشكورة بنشر التوضيح، لكي لا يحدث الخلط على لسانه، مؤكدا أن لديه شجاعة الاعتذار بسبب الخطأ غير المقصود الذي طرأ.

كشفت وزارة الصحة السورية، الأربعاء، عن تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 20555 حالة.

وأكّدت الوزارة في بيان، حول آخر مستجدات وباء كورونا في سوريا، تسجيل 10 وفيات جديدة بالمرض، ليرتفع مجموع حالات الوفاة بكورونا في البلاد إلى 1402 حالة.

كما أشارت الوزارة، إلى تسجيل 105 حالات شفاء جديدة من كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين من المرض إلى 14335 حالة.

وبعد أن شهدت الإصابات بفيروس كورونا في سوريا انخفاضاً نسبياً عادت مؤخراً للارتفاع.

وكشف أحد الأطباء العاملين في مستشفى المواساة الحكومي في دمشق، يوم الإثنين، عن عدم تأثر منحنى الإصابات بفيروس كورونا بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة السورية.

إذ صرَّح الطبيب أنه لا يوجد تحسن ملحوظ في أعداد المصابين بكوفيد-19 على الرغم من تعليق دوام الجامعات والمدارس في سوريا.

وأوضح الطبيب الذي يعمل في الشعبة الإنتانية بمستشفى المواساة أنه “توقعنا تراجعاً في أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19 بعد قرار وقف دوام المدارس والجامعات، لكن حتى الآن لم نلحظ أي تغيير يذكر.”

ويرى الطبيب أن عدم نجاح تعليق الدوام في إحكام السيطرة على تفشي الوباء هو:” استمرار التجمعات في الأماكن العامة والمقاهي والمطاعم إضافة إلى استمرار عمل صالات الأفراح والتعازي.”

وذكرت الصحة السورية، في الشهر الماضي، أن نسبة إشغال الأسرّة المخصصة لمصابي كوفيد-19 في أقسام العناية المشددة في المشافي العامة بلغت 100%.

وقال مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة د . العوا ، إن انتشار كورونا محلياً يشهد ارتفاعاً كبيراً ونسبة إشغال أسرة العناية بالمرضى في كل من مشافي دمشق (المجتهد) وابن النفيس والهلال الأحمر والمواساة كاملة”.

وفي السادس من مارس/ آذار الماضي، وجهت وزارة الصحة السورية، تعميماً إلى مدراء الهيئات العامة المعنية بمشافي العزل، بضرورة الاستعداد للانتقال إلى الخطة B لمواجهة كورونا، بسبب ارتفاع الاصابات بالفيروس المستجد.

