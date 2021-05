القوات العراقية تحبط عملية تهريب أدوية ومستلزمات طبية من سوريا

أحبطت القوات العراقية عملية تهريب مستلزمات طبية عبر الشريط الحدودي مع سوريا.

وقال الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، إن قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية في محافظة نينوى تمكنت من إحباط عملية تهريب لكمية كبيرة من المستلزمات الطبية مختلفة الأنواع قادمة من سوريا إلى المحافظة، حسبما أفاد (عنب بلدي).

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر” اليوم، الثلاثاء أن القوة اعتقلت اثنين من المتعاونين مع المهربين، وكان إحباط العملية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.

وتعمل القوات العراقية على تحصين حدودها مع سوريا منذ بداية العام الحالي، للتخفيف من تنقلات ما تصفها بـ ”المجموعات الإرهابية” بين حدود البلدين، حسب تصريحات المسؤولين العراقيين.

وتتكرر إعلانات السلطات العراقية بشأن اعتقال سوريين في أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى العراق.

وتنوعت أساليب العراق في ضبط الحدود، إذ نصب أبراج مراقبة تحتوي على قدرات وأجهزة مراقبة متطورة وكاميرات حرارية، وكذلك أسلاك شائكة، إضافة إلى حفر خندق، وتسيير طائرات دون طيار للرصد والاستطلاع، بالتعاون مع النظام السوري والتحالف الدولي.

ويرتبط العراق مع سوريا بحدود 620 كيلومترًا، ويشترك معها في أربعة معابر حدودية نظامية، تدار من قوات النظام السوري و ”الإدارة الذاتية” المسيطرة على مناطق شمال شرقي سوريا.

وتنشط عمليات التهريب بين سوريا والدول المجاورة لها خاصة العراق ولبنان، وأهم المواد المهربة المشتقات النفطية والدخان والمواد الغذائية والأدوية والعملات الأجنبية والماشية.

في سياق متصل، يجري في الجمارك السورية حالياً، من تحقيقات طالت بعض التجار، ودفعت بعض رؤساء الأقسام لتقديم الاستقالة، كذلك كشافين بالجمارك.

قرار إعفاء مدير الجمارك السورية، لم يتم تبريره من قبل الحكومة التي اكتفت بنشر خبر مقتضب عن إعفائه عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، في حين نقلت إذاعة نينار إف إم، عن مصدر وصفته بالمطلع دون أن تذكر اسمه، قوله إن المدير أعفي “بسبب دوره السلبي وفشله في محاربة الفساد في هذا القطاع الحيوي، كما أنه لم يستطع ضبط التهريب ولم تنجح إجراءاته في تجفيف منابع التهريب وهذا أضر بالأسواق وحركتها”.

وأضاف المصدر أن “أسعد لم ينجح أيضاً في ضبط عمل شبكة المخلصين الجمركيين، أو فكفكة المجموعات الفاسدة داخل قطاع الجمارك”.

