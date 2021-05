حظر شامل للتجول في العراق بسبب كورونا.. ووزير الصحة يستقيل

أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، فرض حظر شامل للتجول في البلاد، وذلك بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ويبدأ الحظر من 12 مايو الجاري، ويستمر لمدة 10 أيام، حتى 22 من الشهر، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن “قرار الحظر جاء للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الأخرى، لاسيّما بعد أن سجلت وزارة الصحة مؤخراً زيادة بأعداد الإصابات في عموم العراق”.

وأضاف البيان، أن “قرار الحظر الشامل للتجول يشمل إغلاق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلاً عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة”.

هذا وقدّم وزير الصحة العراقي حسن التميمي، استقالته على خلفية حريق مستشفى “ابن الخطيب” الأسبوع الفائت.

وجاءت استقالة التميمي، بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب، التي راح ضحيتها 82 مدنياً.

وقررت اللجنة في تقريرها، فرض عقوبات انضباطية بحق مدير مستشفى ابن الخطيب ومعاونه الإداري ومسؤول الدفاع المدني، وإعفائهم من مناصبهم، وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية.

كما تم إعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه، وإنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( 140 لسنة 2021 ) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

وفي 21 أبريل الماضي، كشفت وزارة الصحة العراقية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، تجاوز مليون إصابة، من بين 40 مليون نسمة يشكلون إجمالي سكان العراق.

وصرحت وزارة الصحة إن عدد الإصابات بالفيروس المسبب لوباء كورونا تجاوز مليون حالة، وهي الحصيلة الأعلى في العالم العربي.

يأتي هذا في وقت يعاني فيه العراق، ومنذ عقود، نقصا في الأدوية والطاقم الطبي والمستشفيات، بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

الجدير بالذكر أن العراق يعاني من نقص في التجهيزات الطبية لرعاية المصابين الذين يفضل عدد كبير منهم استعمال عبوات الأكسجين في منازلهم بدل التوجه للمستشفيات المتداعية، لكنّه نجح مع ذلك في إطلاق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

