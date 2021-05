ثروة طبيعية في سوريا تقدر بالمليارات تكتشف عن طريق الصدفة

اكتشف عمال شركة إسمنت حماة اليوم، وجود ثروة طبيعية من الصخور المشبعة بعنصر المغنيزيوم، أثناء العمل في مناجم استخراج الكلس صدفة.

ويقدر الوزن التقريبي للكتل المكتشفة والمشبعة بعنصر المغنيزيوم الطبيعي الـ 1.5 طن.

وعند اكتشاف العمال الصخور، ظنوا أنها ستشكل عائق على عمليات الحفر، حيث أنها لاتدخل في تركيب الإسمنت، وقدرت تكلفة إزالتها 2 مليار ليرة بداية.

لاحقاً قامت وحدات الدراسة والتحليل بدراسة دقيقة للصخور، ليتبين أنها تحمل صفات مميزة وتعتبر ثروة طبيعية، ستقلب الكفة الإقتصادية من الخسارة إلى أرباح تقدر 3.7 مليار ليرة خلال السنوات القادمة، وذلك وفق موقع الليرة اليوم.

وفي شأن منفصل، ألقت مديرية منطقة يبرود بريف دمشق، القبض على أشخاص يمتهنون بالنصب والاحتيال باستخدام العملة المزورةوتم ضبط أوراق نقدية ذات قيمة كبيرة.

وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تم إلقاء القبض على كل من (م . ن) (م . خ) وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما، وعثر مع المدعو (م . ن) على مسدس حربي وعثر بحقه على إذاعة بحث ونشرة شرطية بجرم تهريب.

وتم ضبط أوراق نقدية و استرداد الأبقار وتسليمها لصاحبها أصولاً وتم حجز السيارة المستخدمة في نقل الأبقار ومازالت التحقيقات مستمرة والأبحاث جارية عن المتواري، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات.

وكان مصدر في المصرف المركزي سبق وأكد في تصريح سابق، أن الفئة النقدية الجديدة 5000، تحوي علامات أمنية تجعلها صعبة التزوير ولا يمكن تزويرها

ومنها: طباعة نافرة تضفي على الورقة خشونة متميز، علامة بشكل نجمة في أسفل يسار الورقة تظهر بلون موحد عند النظر إلى الورقة بشكل مباشر، فيما يظهر رقم الفئة 5000 بألوان متعددة عندما تلوى الورقة.

وتحوي الورقة علامة على شكل نجمة تكتمل معالمها الموجودة على وجهي الورقة عند النظر إلى الورقة عبر الضوء.

وعلى الوجه الخلفي للورقة تخريم مجهري للرقم /5000/ يظهر بشكل عامودي في وسط الجهة اليسرى من الورقة عند النظر إليها بمواجهة الضوء، عدا عن أن الصورة المائية (العقاب ورقم الفئة يظهران عند النظر إلى الورقة في مواجهة الضوء)، إضافة إلى مزايا أخرى وردت على موقع المصرف المركزي.

يذكر أن مصرف سوريا المركزي طرح الفئة النقدية الجديدة 5000 ليتم تداولها جنباً إلى جنب مع باقي الفئات النقدية المتداولة حالياً منذ تاريخ 24/01/2021.

