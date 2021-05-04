ليبيا.. عقيلة صالح وكوبيش يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

كثف مبعوثو الأمم المتحدة في ليبيا من تحركاتهم مع المسئولين بالبلاد لحشد الاستعدادات لإجراء الانتخابات المقبلة نهاية العام الجاري.

والتقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مكتبه بمدينة القبة، الثلاثاء، المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، حسبما أفادت (العين الإخبارية).

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس النواب، فإن صالح وكوبيش بحثا الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية ودور البرلمان الهام خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات في 24 من ديسمبر الأول المقبل.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب ضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بموعدها.

عقلة صالح شدد على أنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات يتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمميها بالإعلان الدستوري.

وتابع: “وفي حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية يتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014.م، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب ومقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس”.

وقبل ساعات، أحال المبعوث الأممي، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد الانتهاء منها من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، عقب اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي.

في الأثناء جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في دعوتها إلى خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

هذا وقد أفاد دبلوماسي أوروبي أن وزراء الدفاع الأوروبيين سيبحثون الخميس المقبل، ملف المرتزقة، واستئناف تدريب خفر السواحل الليبي.

مضيفاً أن الوزراء الأوروبيين سيناقشون تعطيل تركيا فيما يخص التعاون بين عملية “ايريني” وأسطول الناتو في المتوسط.

فضلاً عن مناقشة تقوية آليات التدخل العسكري الأوروبية، إلى جانب ملف أفغانستان سيكون على الطاولة أيضاً.

وبدورها خاطبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الوفد التركي، الاثنين، مطالبة تركيا بتفعيل دورها في إخراج مرتزقتها من ليبيا وتطبيق مخرجات اتفاق برلين.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد اليوم، بين وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ونظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، في طرابلس، طالبت المنقوش تركيا بإجراء خطوات عملية وفعلية فيما يتعلق بملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية ودعم سيادة ليبيا.

وقالت المنقوش في المؤتمر الصحفي: “ندعو تركيا للتعاون معنا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين”.

The post ليبيا.. عقيلة صالح وكوبيش يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها appeared first on Souk Ukkaz News.

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