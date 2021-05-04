بغداد تحتج رسمياً على “دخول” وزير الدفاع التركي للأراضي العراقية “دون موافقة”

استدعت الخارجية العراقية القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد، أمس الإثنين، بعد زيارة وزير تركي «من دون موافقة» من بغداد.

وقال بيان للخارجية العراقية إن الوزارة سلّمت القائم بأعمال السفارة التركية مذكرة احتجاج، عبرت فيها الحكومة العراقية عن «استيائها الشديد وإدانتها لقيام وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بالوجود داخل الأراضي العراقية، من دون تنسيق أو موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة، ولقائه قوات تركية موجودة داخل الأراضي العراقية بصورة غير مشروعة».

وحسب «سكاي نيوز»، دانت الخارجية العراقية «تصريحات وزير الداخلية التركي بشأن نية تركيا إنشاء قاعدة عسكرية دائمة شمالي العراق».

وأكد الوكيل الأقدم للخارجية العراقية نزار الخير اللـه أن «الحكومة العراقية ترفض بشكل قاطع الخروق المتواصلة لسيادة العراق وحرمة الأراضي والأجواء العراقية من قبل القوات العسكرية التركية».

وأشار المسؤول العراقي إلى أن «الاستمرار بمثل هذا النهج لا ينسجم مع علاقات الصداقة وحسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة».

وشدّد الخير اللـه على «ضرورة تذكير الجارة تركيا أن الركون إلى الحلول العسكرية أحادية الجانب لا يمكن أن يكون السبيل الناجع لتسوية التحديات الأمنية المشتركة».

وتفقد أكار السبت الماضي، قاعدة عسكرية لبلاده شمالي العراق، برفقة رئيس الأركان العامة التركي يشار غولر، وقائد القوات البرية التركية أوميت دوندار.

وتشن تركيا هجمات على القوات الكردية في كل من سورية والعراق، وتقول إنها مرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابياً.