استقالة وزير الصحة العراقي على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب

قدم وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، استقالته من منصبه على خلفية حادث حريق مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين، حيث وافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على الطلب.

وتأتي استقالة التميمي بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادث المستشفى.

كما قرر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته المنعقدة اليوم، الموافقة على توصيات اللجنة التحقيقية بفرض عقوبات انضباطية بما يتناسب مع خطورة الحادث بحق كل من مدير المستشفى، سلمان حامد علي، ومعاونه الإداري ومسؤول الدفاع المدني، وإعفائهم من مناصبهم، وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية وفق القانون. وأعفى المجلس مدير عام صحة بغداد من منصبه، وألزم وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ذلك وفق القانون.

وتضمنت القرارات إعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه، وإنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (140 لسنة 2021) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

وأدى حريق اندلع مطلع الأسبوع الماضي في مستشفى ابن الخطيب المخصص للمصابين بفيروس كورونا في بغداد إلى مقتل 82 شخصا، وإصابة ما لا يقل عن 110 بجروح.

وأوصت اللجنة أيضا بـ”إلزام وزارة الصحة وتوابعها كافة من دوائر ومستشفيات ومؤسسات صحية بتطبيق الأنظمة والتعليمات والإعمامات النافذة، بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والمراجعين والملاكات الطبية، ومنها التقيد بعدد المرافقين وتحديد ساعات الزيارة واختيار العناصر ذات الكفاءة، وتكليفهم بمهام الاستعلامات والتأكد من توفر متطلبات السلامة وشروط الأمان من إنذار مبكر ومنظومات إطفاء الحرائق، والتعامل بحزم مع المخالفين والمقصرين في تجاوز قانون الوزارة وتعليماتها”.

وشملت كذلك “تفعيل نص المادة (12) من قانون التعديل الثالث من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008)، لإنهاء حالة تنازع الاختصاص بين المحافظات والوزارات المرجعية فيما يتعلق بدوائر الصحة والمديريات العامة للتربية، وإلزام الوزارات والمحافظات بتنفيذ نص المادة آنفا”.

