أرامكو تحقق صافي دخل 21.7 مليار دولار خلال الربع الأول

كشفت شركة “أرامكو” السعودية، الخميس، نتائجها المالية عن الربع الأول من عام 2021، حيث أعلنت عن تحقيق زيادة بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي في صافي الدخل الذي بلغ 81.4 مليار ريال سعودي (21.7 مليار دولار أميركي)، وتوزيعات أرباح بقيمة 70.3 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار أميركي) ستدفعها خلال الربع الثاني من هذا العام.

وتُعزى هذه النتائج إلى ارتفاع أسعار النفط، وتحسن البيئة الاقتصادية في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021.

حيث علق رئيس “أرامكو ” وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، على نتائج الربع الأول بالقول: “أظهرت نتائجنا المالية والتشغيلية في الربع الأول من عام 2021 مستويات قوية ومتميزة جدا، وكانت انعكاسا لتحسن البيئة التشغيلية، ممثلة في الاتجاهات الإيجابية التي تشهدها العديد من مناطق العالم، نحو العودة التدريجية للتعافي الاقتصادي وتوازن أسواق النفط التي تأثرت بالجائحة”.

مضيفا : “كما عكست النتائج الالتزام الدؤوب من جانب موظفي الشركة وموظفاتها لتحقيق مستويات ممتازة من الكفاءة والابتكار والموثوقية. وقد أثبتت أرامكو السعودية أنها بالفعل المورد المفضل لعملائها. وواصلنا تقديم توزيع الأرباح لمساهمينا”.

كما لفت الناصر إلى أن أرامكو حققت خلال الربع الأول، “مزيدا من التقدم في جهودها الرامية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية”، موضحا أن برنامج تحسين محفظة الأعمال الذي تنفذه الشركة “يواصل تحديد فرص إيجاد القيمة، وقد تجلّى ذلك في صفقة استثمارية رائدة في البنية التحتية بقيمة 46.5 مليار ريال سعودي (12.4 مليار دولار أميركي)”.

وهذه الصفقة هي خطوط أنابيب النفط التي تم الإعلان عنها مطلع الربع الثاني.

برنامج “شريك”

من جهة أخرى ، يحمل برنامج “شريك” في المملكة آفاقا واعدة لإطلاق العنان أمام فرص جديدة في السوق المحلية، ستسهم في تعزيز موثوقية الشركة واستدامتها، وفي الوقت نفسه، سيكون لها تأثير إيجابي على تطوير قدرات القطاع الخاص والبيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة، بحسب الناصر.

وتابع قائلا : “بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية لمستويات الطلب على الطاقة لعام 2021، أنا متفائل بما يحمله المستقبل، ورغم أنه لا تزال هناك بعض التحديات، فإنه ومع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، ستكون أرامكو السعودية على أهبة الاستعداد لتلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة”.

وقد بلغ صافي دخل أرامكو السعودية 81.4 مليار ريال سعودي (21.7 مليار دولار أميركي) خلال الربع الأول، بزيادة نسبتها 30 بالمئة مقارنة بـ 62.5 مليار ريال سعودي (16.7 مليار دولار أميركي) في الربع الأول من عام 2020.

The post أرامكو تحقق صافي دخل 21.7 مليار دولار خلال الربع الأول appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ