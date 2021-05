مورينيو يوضح أسباب قبوله تدريب روما الإيطالي

أبان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب القادم لفريق روما عن الأسباب التي قادته لقبول مهمة الإشراف على الفريق الإيطالي في الموسم القادم.

وأكد نادي روما اليوم الثلاثاء أنه تعاقد رسميًا مع المدرب البرتغالي، للإشراف على الفريق خلفًا لباولو فونسيكا، بداية من الموسم المقبل 2021-2022.

وقال مورينيو للموقع الرسمي لروما: “شكرًا لعائلة فريدكين لاختياري لقيادة هذا النادي العظيم، وأن أكون جزءًا من رؤيتهم”، بحسب ما ذكره موقع (كووورة العربي).

وأوضح مورينيو أن العديد من الاجتماعات مع مالك النادي أكدت له مدى طموح الإدارة تجاه الفريق، مشيرًا إلى أنه نفس الطموح والدافع اللذان يؤمن بهما، مما يجعله أمام مهمة مشتركة مع الإدارة لبناء مشروع ناجح مستقبلًا.

ومضى في القول: “جمهور روما لديه شغف كبير، وهو ما قادني لقبول هذه الوظيفة، وأنا الآن اتطلع إلى بداية الموسم القادم على أحر من الجمر”.

وختم تصريحاته بالقول: “في هذه اللحظة، كل أمنياتي بالتوفيق لمدرب روما باولو فونسيكا، وآمل أن تتفهم وسائل الإعلام أنني سأدلي بتصريحات أكثر في الوقت المناسب فقط. يحيا روما”.

ويجلس روما حاليًا بالمركز السابع على لائحة ترتيب الدوري الإيطالي بـ55 نقطة، وأوشك على الخروج من بطولة الدوري الأوروبي بعد هزيمته القاسية ذهابًا أمام مانشستر يونايتد 62 لحساب الدور نصف النهائي.

وفي أبريل الماضي أقال نادي توتنهام الإنجليزي، مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق خلال منافسات الدوري الإنجليزي.

هذا وقد سقط فريق توتنهام في فخ التعادل أمام فريق إيفرتون، أمس الأول الجمعة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقد أفادت صحيفة “التليجراف” أن إدارة نادي توتنهام إتخذت قرارها النهائي بإقالة المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، من منصبه كمدير فني للفريق بسبب سوء النتائج مؤخراً.

وفي وقت سابق وبشكل مفاجئ، غادر توتنهام بطولة الدوري الأوروبي، على يد فريق دينامو زغرب.

وذلك بعد خسارته للقاء الإياب بثلاثية نظيفة، بالرغم من فوزه بهدفين دون رد في لقاء الذهاب.

الجدير بالذكر أن مستوى فريق توتنهام تراجع خلال الفترة الأخيرة بصورة ملحوظة، حيث احتل المركز السابع ضمن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة.

الأمر الذي جعله يبتعد عن اللحاق بمركز مؤهل لمنافسات البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

