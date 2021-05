واشنطن تتريث.. الطريق ما يزال طويلا أمام اتفاق مع طهران

صرح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الطريق ما يزال طويلا أمام التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي، بينما تراهن طهران على المحادثات الجارية في فيينا لأجل رفع وشيك للعقوبات التي فرضتها واشنطن.

وجاء موقف أنتوني بلينكن “المتريث”، في معرض مقابلة أجراها مع صحيفة “فاينانشل تايمز“، وتحدث فيها عن مختلف سياسات واشنطن الخارجية.

وفي الوقت الذي سئل فيه أنتوني بلينكن حول توقعاته بشأن تأثير الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران على مسار التباحث في فيينا، أجاب أنه لا يريد الحديث عن احتمالات.

حيث أضاف وزير الخارجية الأميركية أنه يعرف من يصنع القرار في إيران ، وهو المرشد الأعلى، علي خامنئي.

كما أورد أنتوني بلينكن، أن المرشد الأعلى هو الذي يحدد مقاربة التفاوض، في إشارة إلى أن الانتخابات لا تلعب دورا كبيرا في إيران.

ووصف وزير الخارجية المباحثات التي جرت في فيينا لعدة أسابيع بـ”الجادة”، قائلا إن تقدما جرى إحرازه، وهذا القدر من الجدية هو الذي شجع الولايات المتحدة على بذل جهد من أجل العودة إلى الاتفاق النووي.

لكن بلينكن أضاف أن الطريق ما يزال طويلا “علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت راغبة وقادرة على اتخاذ القرارات الضرورية، من جانبها، حتى تعود إلى مراعاة الاتفاق”.

كما أشار الوزير الأميركي إلى أن واحدا من زملائه قال له قبل أيام إن الطريق المتبقي أمام محادثات فيينا ما يزال أطول من الطريق الذي جرى قطعه حتى الآن.

وتهدف محادثات فيينا إلى إحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع ستة دول عظمى سنة 2015، ونص على فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات التي كانت مفروضة عنها.

وفي مايو 2018، أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، سحب بلاده من الاتفاق النووي، عازيا خطوته إلى تمادي إيران في سلوكها المزعزع للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

ومع تولي الديمقراطي، جو بايدن، رئاسة الولايات المتحدة، في يناير الماضي، وحدوث تغير في السياسية الأميركية تجاه طهران، تحركت المساعي من أجل إحياء الاتفاق، وسط خلافات عميقة.

