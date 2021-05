إغلاق 12 مسجدا مؤقتا في السعودية بعد ثبوت إصابات بكورونا

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، يوم الثلاثاء، بإغلاق 12 مسجدا مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

ووفق ما أقرت به وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد وصل مجموع ما أغلِق خلال 87 يوماً 1030 مسجداً، فتِحَ 1001 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المرتادين.

حيث أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، في تقرير صدر الثلاثاء، أن المساجد المغلقة ثلاثة بمنطقة الباحة وثلاثة بمنطقة الجوف واثنان بمنطقة مكة المكرمة واثنان بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة جازان.

كما أشارت إلى إعادة فتح 33 مسجدا، منها واحد وعشرون بمنطقة القصيم وثلاثة بالمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة الرياض واثنان بمنطقة مكة المكرمة واثنان بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة المدينة المنورة وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

وكذلك دعت في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم ومراعاة التباعد الجسدي لسلامتهم.

