محمد بن زايد وبايدن يبحثان العلاقات الاستراتيجية والقضايا الإقليمية

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وصرح الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على موقع “تويتر”، “بحثت، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي جو بايدن، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين”.

كما أضاف ولي عهد أبوظبي، أن المباحثات شملت التعاون في مجالات الطاقة النظيفة وحماية البيئة، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية”.

وأقر الشيخ محمد بن زايد “لدينا قاعدة صلبة ومستدامة من المصالح المشتركة، وحريصون على تعزيز العلاقات وتطويرها في المستقبل”.

في غضون ذلك، أقر البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي وولي عهد أبوظبي اتفقا على أولوية العمل لمعالجة النزاعات، بما في ذلك الأزمة الإنسانية في منطقة تيغراي بإثيوبيا.

وأورد البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن أكد لولي عهد أبوظبي الشراكة طويلة الأمد بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.

