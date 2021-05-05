الدفاع الأميركية : موسكو لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

اتهمت وزارة الدفاع الأميركية القوات الروسية في سوريا بعد الامتثال لاتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة مع واشنطن ، مما أدى ” لعرقلة عمل قوات التحالف ” .

حيث نشرت وزارة الدفاع الأميركية بياناً قالت فيه ” أن القوات الروسية، ورغم التزامها بشكل عام باتفاقات منع الاشتباك مع قواته، واصلت القيام بانتهاكات لم تعرض قوات التحالف للخطر”، وفقأً لروسيا اليوم .

و اوضح أن “قوات النظام وحلفاؤها المرتبطين بروسيا وإيران حاولوا الحد من حركة قوات التحالف بينما واصلت أنشطة المسلحين السوريين المرتبطين بتركيا صرف اهتمام قوات سوريا الديمقراطية من مكافحة داعش”.

كما أشار إلى أن “النظام السوري والقوات التركية والمعارضة المدعومة تركيا والقوات المرتبطة بإيران نفذوا خلال ربع العام عمليات ضد تنظيم داعش لكنها عرقلت كذلك أنشطة التحالف وقوات سوريا الديمقراطية”.

و في السياق ، أكدت بعض المصادر المطلعة في الشمال السوري نجاح المفاوضات التي قامت بها القوات الروسية مع الدفاع الوطني السوري و الأسايش لوقف إطلاق النار .

حيث نقلت روسيا اليوم عن أحد المصادر أن القوات الروسية ( قوات الشرطة العسكرية ) نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين وحدات الدفاع الوطني وأبناء العشائر العربية وبين مقاتلي الأسايش بمدينة القامشلي أقصى شمال شرقي سوريا”.

و تضمن الاتفاق “وقف تام لإطلاق الرصاص وإزالة جميع المظاهر المسلحة في المدينة وعودة الحياة الطبيعية لها مع تواجد دوريات روسية ثابتة بمحيط حي طيء وأخرى راجلة في شوارع المدينة لضمان حسن تنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ على الفور”.

إذ كانت الاشتباكات مندلعة منذ صباح أمس الأربعاء و استمرت حتى وقت متأخر من الليل ، بين الدفاع الوطني و قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا ، و تشير المعلومات إلى وقوع قتلى و جرحى بين الطرفين .

كما نقلت مصادر أن ثلاثة عناصر يتبعون لما يُعرف بـ “القوات الرديفة” قتلوا أثناء الاشتباكات الدائرة في المدينة، وأن أحد الضحايا شقيق قائد كتائب البعث في الحسكة.

وأكد المصدر التابع لـ”كتائب البعث” أن “قاهر هلوش وهو أحد أفراد الكتائب، وشقيق سالم هلوش قائد كتائب البعث في الحسكة، قتل برصاصة قناص، منذ نحو ساعتين أثناء الاشتباكات الجارية في حي طي الذي تحاول قوى الأمن الداخلي الأسايش دخوله”.

ومن جانب الدفاع الوطني أكد أحد مصادره أن ماهر محمد كريش وهو عنصر من عناصره قتل اليوم، خلال اشتباكات القامشلي.

وأفاد المصدر ان ماهر كريش قتل أثناء التصدي لمحاولة اقتحام الأشايس لحي طي بالقامشلي، كما أكد مقتل أحمد سالم مردود، عنصر في قوات “الدفاع المحلي”.

وأشارت المصادر إلى الاشتباكات لازالت مستمرة ووتيرتها إلى ارتفاع، ما أدى إلى نزوح الأهالي من المناطق القريبة من الاشتباكات.

The post الدفاع الأميركية : موسكو لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا appeared first on Souk Ukkaz News.

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