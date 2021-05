شيخ الجراح .. ملف الحي المحتل للمحكمة الدولية بتوجيه من الرئيس عباس

وجه محمود عباس الرئيس الفلسطيني بتحويل ملف حي ” شيخ الجراح ” الذي استولى عليهالاحتلال إلى المحكمة الدولية في لاهاي من أجل البت فيه .

حيث نشر ابراهيم ملحم ، الناطق الرسمي باسم حكومة فلسطين ، ما يلي : “بتوجيهات من الرئيس محمود عباس تم إحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها في الشيخ جراح إلى محكمة الجنايات الدولية”.

و أوضح ملحم أن ” هذه الجريمة تصنف تحت خانة جرائم الحرب وفق ميثاق روما، ومخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، وفقاً للأناضول .

و تعمل قوات الحتلال منذ فترة على تهجير سكان الحي العرب و تمكين مستوطنين صهاينة فيه ، و هو الأمر الذي أدى لاندلاع اشتباكات بين الطرفين الفترة الأخيرة .

هذا و يذكر أن المحكمة الإسرائيلية أصدرت قرار بإعطاء مهلة أربعة أيام ( تنتهي الخميس ) من أجل التوصل إلى حل نهائي بين الطرفين حول الحي الفلسطيني .

اتصالات أمنية بين مصر وإسرائيل والأردن وفلسطين لتهدئة الوضع بالقدس

كشفت مصادر مطلعة، الأحد، عن اتصالات أمنية تجري حالياً بين إسرائيل والأردن وفلسطين ومصر من أجل تهدئة الوضع الأمني في القدس.

ويسعى الوفد الأمني المصري، من خلال اتصالات أمنية أجراها مع حماس وإسرائيل لاحتواء التوتر وضمان عدم توسع رقعته على إثر الأحداث في القدس.

وخلال اتصالات الوفد الأمني المصري مع حماس أعربت للوفد عن ع التم وجود نية لها بالتصعيد لكن الوضع يتوقف على “مدى استمرار الاعتداءات” في القدس، وأيضا في حال تجدد القصف الجوي الإسرائيلي في غزة، بحسب العربية.

وكانت قد دارت اشتباكات جديدة في القدس الشرقية مساء أمس السبت، بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين بعد ساعات قليلة من الدعوة إلى التهدئة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية يوم أمس في بيانها: “أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بثلاثة صواريخ موقعاً وأرضاً زراعية شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، وألحقت دماراً وخراباً فيهما، كما قصفت موقعاً بصاروخين شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وتضرر ممتلكات الفلسطينيين القريبة من القصف”.

وأسفر هجوم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة، عن ثلاث إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

هذا وقصف الطيران الإسرائيلي أراض وموقع قرب مطار غزة المدمر شرق مدينة رفح ما أسفر عن أضرار مادية في الموقع ولا ذكر عن إصابات بشرية.

