الفكي في إفطار لحركة العدل والمساواة : جاري العمل على خفض الصرف الأمني

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي ، محمد الفكي ، عملهم على تخفيض الصرف ، على الأجهزة الأمنية ، وتحويل مدخرات البلاد لصالح الإنتاج.

وقال الفكي، في إفطار نظمته حركة العدل والمساواة ، يوم الثلاثاء ، في الخرطوم ، إن السودان ، عانى من الحروب كثيرا ، إلا أنه حان الوقت من أجل تحقيق الاستقرار.

ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي ، بحسب سونا ، للتمسك بثورة ديسمبر ، وتحقيق العدالة للجميع ، خاصة الشهداء.

وأضاف ، أن الوثيقة الدستورية ، تحقق تطلعات الشعب ، مشيراً إلى بدئهم في تنفيذ ملف السلام وتفكيك دولة الحزب الواحد.

ولفت إلى أن لجنة إزالة التمكين قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب ، وقال “ينتظرنا ملف كبير ، وهو ملف الاقتصاد الذي يتطلب جهداً كبيراً والاستفادة من إمكانيات السودان الكبيرة”.

وشدد على أن السودان قادر على انتزاع أراضيه ، لكنه يفضل التفاوض لأننا نمتلك مستندات تثبت حقنا في أراضينا ، داعياً دول الجوار ، أن تعمل على عدم اخذ أراضي الغير ، فيما يبدو أنها إشارة إلى إثيوبيا.

الحاجة للوفاق

وفي نفس المناسبة ، أشار رئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية ، جبريل إبراهيم ، إلى أن المجتمع السوداني ظل على الدوام في حاله تجانس.

ونوه إلى ضرورة أن يكون هذا التجانس في العمل السياسي ، لافتاً إلى أن المواطن في حاجة إلى خدمات ، داعياً القوى السياسية ، أن تضع برامج في كيفيه خدمة المواطن.

وقال إبراهيم ، “إننا في أمس الحاجة إلى وفاق جامع ، وجمع الصف الوطني لمجابهة التحديات التي يواجهها السودان في الشرق والغرب.

وطالب بقية الحركات المسلحة التي لم توقع على السلام اللحاق بركبه ، مشيراً إلى أن بنود السلام لم تنفذ بعد ، خاصة وأن النازحين لم يعودوا لقراهم ولم يتم تعويضهم ، داعياً إلى سرعة تنفيذ الترتيبات الأمنية.

وفيما يتعلق بالوضع االاقتصادي ، قال إبراهيم ، إن الحكومة الانتقالية ، ورثت تركة ثقيلة وأنها حالياً تعمل على وضع الاقتصاد في مساره الصحيح.

وأشار وزير المالية ، إلى أن البلاد مقبلة على فترة جديدة لافتاً إلى أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب وقتاً ، وفق قوله.