محرز يقود السيتي لنهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

بعد ملحمة كروية احتضنها ملعب الاتحاد في إنكلترا ، تمكن النجم الجزائري رياض محرز من قيادة فريقه للوصول إلى نهائي اسنطبول على حساب باريس سان جيرمان .

حيث تألق محرز مهاجم السيتيزن الذي أخذ مكاناً أساسياً في تشكيلة غوارديولا ، مسجلاً هدفي اللقاء الوحيدين في الدقيقتين 11 و 63 من عمر اللقاء .

و يذكر أن المباراة اتخذت الطابع القتالي المتوتر ، خصوصاً للاعبي سان جيرمان الذي خسر في مباراة الذهاب على أرضه بنتيجة 2-1 ، الأمر الذي أدى لطرد النجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا في الدقيقة 69 .

ليصبح مانشستر سيتي أول الواصلين لنهائي اسنطبول ، للمرة الأولى في تاريخه ، ليواجه الفائز من لقاء ريال مدريد و تشيلسي الذي سيجري مساء اليوم في العاصمة الإنكليزية لندن .

و يذكر أن السيتي أصبح سادس فريق إنكليزي يتواجد في نهائي المسابقة الأوروبية الأهم ، و الـ 21 على مستوى القارة العجوز .

و بالنسبة لرياض محرز ، فقد حمل هذين الهدفين أرقام جديدة ، ليصبح أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل ثنائية في مباراة في نصف نهائي دوري الأبطال .

كما أصبح ثالث لاعب إفريقي يسجل ثنائية في نصف نهائي دوري الأبطال بعد الإيفواري ديديه دروغبا والمصري محمد صلاح نجم ليفربول .

أما عربياً فحمل لقب أول لاعب عربي في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في ذهاب وإياب نصف نهائي المسابقة القارية، و على مستوى بلاده ، أصبح أكثر من أي لاعب جزائري آخر طوال تاريخ المسابقة.

انتهى اللقاء الذي جمع كل من باريس سان جيرمان و ضيفه مانشستر سيتي بفوز الأخير بهدفين لهدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .

جاء الهدف الأول في المباراة للنادي الباريسي عن طريق البرازيلي ماركينيوس عند الدقيقة 15 بعد ركلة ركنية من الأرجنتيني دي ماريا ، وفقاً لما ذكر موقع جول .

وفي الدقيقة 64 عادل مانشستر سيتي النتيجة بهدف حمل توقيع البلجيكي كيفن دي بروين ، ليتألق بعدها النجم الجزائري رياض محرز من تسجيل هدف الفوز لفريقه عند القيقة 71 .

