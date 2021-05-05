اللاذقية .. عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة سكنية في الساحل السوري

أكدت بعض المصادر الأمنية في مدينة اللاذقية إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدة صواريخ فجر اليوم الأربعاء سقطت جنوب غرب المدينة الساحلية .

حيث أفادت المعلومات أن العدوان استهدف إحدى المناطق السكنية حنوب مدينة اللاذقية في تمام الساعة ال 02:18 من فجر اليوم ، الأربعاء ، وفقاً لقناة العالم .

و أكدت أن الاستهداف الإسرائيلي أسفر عن وقوع شهيد مدني و إصابة ستة آخرين ، إضافة إلى بعض الخسائر المادية بينها معمل لتصنيع المواد البلاستيكية .

هذا و كان الجيش السوري قد أكد تصديه لهجمات صاروخية إسرائيلية كانت تستهدف عدة مناطق في مدينة اللاذقية أهمها ميناء المدينة .

و الجدير بالذكر أن سوريا تتعرض لاعتداءات صاروخية من كافة الجبهات المحيطة ، تنطلق من الدول المجاورة ( تركيا ، فلسطين المحتلة .. )، لتستهدف مناطق مدنية .

إذ استهدفت القوات التركية يوم أمس وبمساندة من الميليشيات المسلحة المدعومة من أنقرة، قرى ريف حلب الشمالي، بواسطة قصف مدفعي وصاروخي.

ونقلاً عن مصادر محلية ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن: “عدة قذائف صاروخية ومدفعية مصدرها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته سقطت داخل قرى مرعناز وحربل وشيخ عيسى وشيخ هلال شمال مدينة حلب ما تسبب بأضرار مادية بممتلكات الأهالي والممتلكات العامة”.

كما استهدفت القوات التركية والجموعات المسلحة السبت المنصرم قرى الدغلباش غرب مدينة الباب وعين دقنة ومحيط مطار منغ العسكري ومرعناز وعقيبة شمال مدينة حلب.

وفي الشأن السوري، شهدت مدينة الرقة منذ يومين انتشاراً واسعًا لعناصر من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، يؤدون مهام تفتيش السيارات والتدقيق في البطاقات الشخصية للسكان.

ويعد هذا الانتشار الأوسع منذ عام تقريبًا وسط أحياء المدينة، التي تتولى قوى “الأمن الداخلي” (أسايش)، وهي الذراع الأمنية لـ”قسد”، مهمة ضبط الأمن فيها وتنشر حواجزها على أطرافها.

وقال مصدر عسكري من “قسد”، تحفظ على ذكر اسمه، إن هذا الانتشار يعود إلى وجود معلومات عن عمليات “تخريبية” قريبة الحدوث في مدينة الرقة ومناطق أخرى تحت سيطرة “الإدارة الذاتية”.

وأضاف المصدر أن قوات “الأمن الداخلي” معنية أيضًا بتشديد “الحذر الأمني”، ودعا السكان إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة قد تحدث في المدينة.

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