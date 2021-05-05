بعد وفد الكونجرس.. مبعوث الولايات المتحدة للقرن الأفريقي يزور السودان

يزور مبعوث الولايات المتحدة الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، السودان إلى جانب عدد من الدول الأفريقية من بينها إثيوبيا، مصر وإريتريا.

وتأتي زيارة المبعوث الأمريكي، فيلتمان إلى السودان ضمن جولة إفريقية في الفترة من 4 مايو إلى 13 مايو الجاري.

وطبقاً لبيان بالموقع الرسمي للحكومة الأمريكية، فإنّ فيلتمان سيعقد اجتماعات مع مسؤولين من الحكومات المعنية للدول الأربع والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، كما سيلتقي بمجموعة من أصحاب المصلحة السياسيين والمنظمات الإنسانية.

وأشارت إلى جولة مبعوث الولايات المتحدة الخاص للقرن الأفريقي فيلتمان يؤكّد التزام الولايات المتحدة بقيادة جهد دبلوماسي مستدام لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية المترابطة في القرن الإفريقي.

وأضافت : سوف ينسق سياسة الولايات المتحدة في جميع أنحاء المنطقة لتحقيق هذا الهدف.

وسابقًا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعيين فيلتمان كمبعوث أمريكي خاص للقرن الإفريقي.

وزار عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور كريستوفر كونز، السودان الاثنين.

وأكد السيناتور كونز، أمس الثلاثاء، إن زيارته للخرطوم تأتي للتعبير عن دعمهم وحماسهم للمرحلة الانتقالية.

واستقبل السودان وفداً من الكونجرس الأمريكي بقيادة كونز ، والعضو عن ولاية ميرلاند السيناتور كريس فان هولين.

وأبدى كونز عقب لقائه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، جاهزية الولايات المتحدة لتقديم مزيد من الدعم لجهود السودان من أجل تعزيز الأمن والسلام.

وأعلنت واشنطن في وقتٍ سابقٍ، منحةً بمبلغ 700 مليون دولار عبارة عن مساعدات تنموية للسودان.

وكشف كونز أن لقائه بوزير المالية بحث الآليات التي يمكن اتباعها إعادة السودان إلى الاقتصاد العالمي، وتذليل العقبات أمام الاستقطاب المالي.

ويترقب السودانيون، اسهاماً أكبر لواشنطن في مؤتمر باريس ذو الطابع الاقتصادي، الشهر الجاري.

وأبان عن تفاؤله بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها السودان مؤخراً.