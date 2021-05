الصحة المغربية ترصد إصابات جديدة و وفيات بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة المغربية في تقريرها اليومي عن تسجيل 6 حالات وفاة و 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الفائتة .

ووفقاً لموقع روسيا اليوم قالت وزارة الصحة في بيان لها أنها ” سجلت 373 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 512285 إصابة مسجلة .

كما أشارت الوزارة إلى تسجيل 6 وفيات جديدة وهو ما يرفع أعداد الوفيات بالفيروس إلى 9038 حالة ، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 499089 بعد رصد 465 حالة جديدة .

هذا و لا يزال المغرب يشديد الإجراءات الوقائية، في مسعى إلى السيطرة على وباء كورونا، ومنع حدوث طفرات جديدة من فيروس كورونا داخل البلاد، في ظل الوضع غير المتحكم فيه الذي وصلت إليه بعض دول العالم.

و موازاة مع الإجراءات الوقائية التي يقدم عليها المغرب ، من تعليق الرحلات الجوية الذي شمل أزيد من 50 دولة عبر العالم آخرها الهند، وحظر التنقل الليلي وغيرها من الإجراءات الأخرى ، تسرّع الصحة المغربية الخطى من أجل تطعيم أكبر عدد من مواطنيه، بهدف الوصول إلى مناعة جماعية.

وبعد أن شملت الجرعات الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا، العاملين في الصفوف الأمامية والفئات الهشة، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة أعلنت المملكة، يوم الإثنين ، توسيع استفادة مواطنيها من العملية، بدءا من يوم الثلاثاء (أمس) ، لتشمل الفئات العمرية البالغة من العمر 55 سنة فما فوق.

كما تتبوأ المملكة الصدارة الإفريقية في عدد الملقحين وفق رئيس الحكومة، فيما كانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت المغرب ضمن قائمة الدول العشر الرائدة في حملة التلقيح ، والتي ضمت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا وبريطانيا وإسرائيل.

حيث وصل عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا ، إلى أزيد من 4 ملايين و731 ألف شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح ما يفوق 4 ملاين و 219 ألف شخص.

ويعتمد المغرب منذ انطلاق عملية التلقيح وإلى حدود اليوم، لقاحي “سينوفارم” الصيني الذي شارك في تجاربه السريرية وأكد سلامته وفعاليته، إلى جانب لقاح “أسترازينيكا” البريطاني، الذي تم الترخيص باستعماله من طرف لجنة علمية مختصة داخل المغرب.

