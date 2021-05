الطيران المدني السوداني يعلن عن تخفيض أسعار التذاكر

أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان، اليوم الأربعاء عن قرار تخفيض أسعار تذاكر السفر للطيران الداخلي بنسبة تتراوح بين (15 – 19%)، بعد التشاور مع شركات الطيران وكالات السفر والسياحة.

ومن جانبة، أكد مدير دائرة النقل الجوي بسلطة الطيران المدنى إبراهيم أحمد محمد، في بيان:” إن الاتفاق جاء استجابة لمبادرة قدمتها السلطة ممثلة في دائرة النقل الجوي من اجل تخفيف اعباء التكاليف العالية نتيجة لتداعيات تحرير أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل العملة الوطنية والظروف المحيطة بصناعة الطيران في ظل جائحة كوفيد -19″.

وأكمل البيان:” أن ما تم جاء نتيجة لمراجعات للتكلفة الحقيقة لمكون السفر الداخلي ورسوم خدمات المطارات، واصفا ذلك بالبشري التي توجت الجهود لاصدار الاسعار المخفضة تزامنا مع عيد الفطر المبارك”، وفقا لموقع صحيفة السوداني.

الدولار يعاود الارتفاع في الموازي السوداني

وفي السياق، عاود الدولار الارتفاع مجدداً مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء، في تعاملات اليوم الأربعاء.

وبحسب متعاملون تحدثوا لـ”أخبار سوق عكاظ” فإن سعر صرف الدولار بلغ 405 جنيهاً في تعاملات اليومم، مقارنة بـ400 جنيهاً في تعاملات أمس الثلاثاء.

أما البنوك فقد يختلف سعر صرف العملة الخضراء اختلافاً طفيفاً، ويبلغ أعلى سعر لصرف الدولار ببنك أمدرمان وفيصل حيث بلغ 400 جنيهاً للدولار الواحد، فيما بلغ سعر الصرف في بنك الخرطوم 399 جنيهاً.

ومن جهته كشف بنك السودان المركزي عن إصداره عدداً من القرارات بغرض توفير الأوراق النقديةللعملات الأجنبية لمقابلة احتياجات محددة.

هذا وقد ألزم بنك السودان المركزي المصارف والصرافات بفتح فروع خلال عطلة نهاية الأسبوع، والعطلات الرسمية لخدمة المتعاملين في النقد الأجنبي، وذلك في العاصمة والولايات.

بالإضافة إلى السماح لشركات الصرافة بتنفيذ تحويلات استحقاقات العاملين الأجانب.

على صعيد منفصل، أحال مجلس الوزراء عدداً من المسؤولين بوزارتي المالية والطاقة وبنك السودان المركزي إلى التحقيق، وذلك على خلفية أزمة الوقود.

وقال تعميم صحفي، أمس الثلاثاء، إن اجتماعا للمجلس استعرض اليوم تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أزمة شح الوقود، الذي عكفت اللجنة علي إعداده في الفترة من 11 ابريل حتي 30 أبريل، حسبما أفاد موقع (سودان برس).

