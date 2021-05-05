عبد الفتاح البرهان يبحث سبل التعاون مع وفد الكونغرس الأمريكي

التقى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، في القصر الرئاسي بوفد الكونغرس الأمريكي الزائر للبلاد، لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين السودان والولايات المتحدة.



وحضر الكونغرس الامريكي الزائر للبلاد برئاسة السناتور كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يرافقه السناتور كريس فان هولين من ولاية ميريلاند.



وتحدث الفريق أول عبدالفتاح البرهان مع الوفد الأمريكي، حول رؤية السودان لمعالجة التباينات في ملف سد النهضة عبر الحوار للوصول إلى حلول ترضي كافة الأطراف، بالإضافة إلى قضايا الحدود بشرق البلاد مع الجارة اثيوبيا.

وأكد رئيس مجلس السيادة، خلال الاجتماع بالسماح للمنظمات الطوعية في تقديم الخدمات لمعسكرات اللاجئين الإثيوبيين بشرق البلاد.

هذا وقد أثنى وفد الكونغرس الأمريكي بدور رئيس مجلس السيادة في قيادته للمرحلة الانتقالية ونجاحه في العبور بالبلاد، مؤكدا على استمرار دعم الولايات المتحدة للمرحلة الانتقالية في السودان.

هذا وقد وصل وفد الكونغرس الأمريكي الزائر للبلاد يوم الأثنين الماضي، برئاسة السناتور كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يرافقه السناتور كريس فان هولين من ولاية ميريلاند.

وقام وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف باستقبال الوفد الزائر بمطار الخرطوم، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا).

وجاءت زيارة وفد الكونغرس إلى السودان بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح التعاون في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية.

حيث سيجري الوفد لقاءات مع كل من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء.

تجدر الإشارة أن السناتور كونز يعد أحد أهم الأصوات داخل الكونغرس التي تنادي بدعم السودان والحكومة الانتقالية، وكان أحد المشرفين على قانون الحصانة السيادية للسودان ورفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وبوقت سابق، هاجم الحزب الشيوعي السوداني، الولايات المتحدة ، رغمًا عن القرار الذي صدر بإزالة الخرطوم من القائمة الأمريكية السوداء.

ووصف الشيوعي إصدار الولايات المتحدة الأمريكية لقرار إزالة اسم دولة السودان من قائمة الإرهاب بأنه عملية ابتزاز تهدف لتحقيق أطماع أمريكيا بالتطبيع مع إسرائيل، وفقًا لما جاء في موقع (الراكوبة) السوداني.

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