ترسيم الحدود .. الجولة السادسة بين لبنان و إسرائيل إلى متى

أكدت بعض المصادر المطلعة في الداخل اللبناني أن الجولة السادسة من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان و إسرائيل أُجلت إلى موعد غير محدد بعد .

و وفقاً لما نقلته قناة الجديد اللبنانية فإنه ” تم تأجيل الجولة السادسة من مفاوضات ترسيم الحدود التي كانت مقررة عند الحادية عشرة إلى موعد لم يُحدّد بعد” .

هذا و يذكر أن الجولة الخامسة من المفاوضات جرت أمس الثلاثاء دون أي معلومات عن توصل الطرفين إلى اتفاق واضح و صريح حول القضية .

و عادت المفاوضات إلى الواجهة في مقر الأمم المتحدة ( قوات حفظ السلام ) في منطقة راس الناقورة جنوب لبنان ، بعد توقف دام أكثر من 5 شهور ( نهاية العام الفائت ) .

وفي وقت سابق أقر الرئيس اللبناني ميشال عون ، إن تجاوب لبنان مع استئناف مفاوضاتِ ترسيم الحدود مع إسرائيل يعكس رغبة بلاده في إحراز نتائج ايجابية تسهم في حفظ الاستقرار في المنطقة الجنوبية.

وكانت الولايات المتحدة توسطت بين لبنان وإسرائيل لحل نزاع على حدودهما في البحر المتوسط أعاق التنقيب في منطقة يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

زيادة على ذلك عقد البلدان عدة جولات من المحادثات في أكتوبر استضافتها الأمم المتحدة في الناقورة، وذلك تتويجا لجهود دبلوماسية بذلتها الولايات المتحدة على مدى 3 سنوات، وفقا لرويترز.

غير أن المفاوضات تعثرت بعد أن قدم كل طرف خططا متناقضة للحدود المقترحة زادت في حقيقة الأمر من حجم المنطقة المتنازع عليها.

ومنذ تعثر المحادثات، وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان ووزيرا الدفاع والأشغال العامة على مشروع مرسوم من شأنه أن يوسع المنطقة التي يطالب لبنان بالسيادة عليها، إذ يضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة, لكن مشروع المرسوم لم ينل موافقة مجلس النواب بعد.

وفي هذه الأثناءـ تضخ إسرائيل الغاز بالفعل من حقول بحرية ضخمة تقع في المنطقة المتنازع عليها .

أما لبنان الذي لم يكتشف أي احتياطيات غاز كبيرة في مياهه ففي أمس الحاجة لأموال المانحين الأجانب ويواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ حربه الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى عام 1990.

