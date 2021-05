عضو مجلس السيادة: نعمل على تخفيض الصرف على الأجهزة الأمنية

كشف عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد الفكي سليمان، عن سعيهم لتخفيض الصرف على الأجهزة الأمنية فضلاً عن تحويل مدخرات البلاد لصالح الإنتاج.

ودعا عضو مجلس السيادة للتمسك بثورة ديسمبر المجيدة، وتحقيق العدالة للجميع خاصة الشهداء، وفقاً لما جاء في “السوداني”.

كما ناشد الفكي كل من لم يلتحق بالسلام بأن يعمل جاهداً للحاق بركب السلام حتى ينعم المواطن بالاستقرار.

لافتاً من خلال حديثه في إفطار حركة العدل والمساواة بولاية الخرطوم، أن وثيقة اتفاق جوبا للسلام تعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوداني,

هذا وقد قال الفكي: “بدأنا في تنفيذها وتفكيك دولة الحزب الواحد حيث عملت لجنة ازالة التمكين في هذا الجانب وقطعت شوطا كبيرا فيه”.

ومن جهته قال جبريل إبراهيم، وزير المالية في السودان، أن البلاد بحاجة ماسة لـ”وفاق جامع” حتى تتمكن من مجابهة التحديات التي تواجهها.

وقال وزير المالية أن غالب أهل السودان عادوا إلى حضن الوطن، فضلاً عن مطالبته لبقية الحركات التي لم توقع على الاتفاق إلى الالتحاق برمب السلام، بحسب “السوداني”.

وأشار جبريل إلى أن بنود السلام لم تُنفذ بعد، لافتاً إلى أن النازحين لم يعودوا لقراهم ولم يتم تعويضهم، إلى جانب مطالبته بسرعة تنفيذ الترتيبات الأمنية.

وفي سياق آخر، كشف الحزب الشيوعي السوداني عن تحذيره من انفجار الأوضاع بالبلاد نتيجة لسوء الظروف المعيشية التي أصبحت في غاية الصعوبة.

هذا وقد قال الشيوعي السوداني على لسان المتحدث الرسمي بإسمه، فتحي فضل، “شئنا أم أبينا سيحدث انفجار وعلى رئيس الوزراء والذين هم خارج اللجنة الأمنية للنظام السابق أن ينتبهوا لخطورة الوضع”.

مضيفاً ” بطرق سلمية سيحدث تغيير إلى أن تستطيع الجماهير إقامة السلطة المدنية”، وفقاً لما أورد “السوداني”.

معلناً عن جهودهم لتكةين جبهة ثورية كع قوى الثورة، بهدف إحداث تغيير جذري، قائلاً: “سيتم طرح برنامج و سنحافظ على سلمية الثورة لتحقيق مطالب الشعب السوداني”.

وأضاف فضل “أخطأنا في البداية وسنعمل على تصحيحه وعدم تكرار الخطأ”.

لاقتاً إلى إن الوضع الاقتصادي أصبح سيء للغاية، وأن والفجوة بين الأغنياء والفقراء أصبحت أكبر، مشيراً لوجود قطط سمان جدد على حساب الشعب السوداني.

