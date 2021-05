السعودية تتجه لمنع الوافدين الأجانب من أداء مناسك الحج هذا العام

تدرس الحكومة السعودية إمكانية منع الوافدين الأجانب للعام الثاني على التوالي من أداء مناسك الحج، وذلك لاستمرار تفشي فيروس كورونا في المملكة، وكذلك خطر تفشي سلائل جديدة من العدوى.

حيث نقلت وكالة “رويترز” اليوم الأربعاء، عن مصدرين من الحكومة السعودية يؤكدان بأن السلطات علقت الخطط السابقة بشأن إمكانية استقبال الوافدين من الخارج هذا العام.

وبحسب الوكالة فإنه سيتم السماح بأداء فريضة الحج للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة الذين خضعوا للتطعيم ضد كورونا أو تماثلوا للشفاء منه في موعد لا يزيد عن ستة أشهر من موعد الحج.

وفقا للمصدرين فقط تتجه المملكة إلى فرض قيود على عمر الوافدين.

السعودية تزيل عبارة “للمسلمين فقط” من طريق المدينة المنورة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صوراً للوحات مرورية على الطرق المؤدية إلى المدينة المنورة، تُظهر إزالة عبارة “للمسلمين فقط” منها، ووضع عبارة “حدود الحرم” مكانها.

وذكرت صحيفة “إندبندنت عربية” السعودية أن الجهات المعنية في السعودية استبدلت عبارة “إلى حد الحرم” وسط لون تحذيري أحمر بـ ”للمسلمين فقط” على اللوحات الإرشادية التي تستقبل زوار المدينة المنورة، التي تُعدّ في المرتبة الثانية بين البقاع المقدسة في الإسلام.

وفي سياق منفصل، ألزمت السلطات السعودية، الأجانب القادمين الى المملكة بغرض السياحة، امتلاك تأمين طبي يغطي تكاليف علاج الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت السلطات إن إضافة هذه التغطية تهدف “إلى توفير الرعاية الصحية للحالات التي تتعرض للإصابة بفيروس كورونا للقادمين من خارج المملكة من غير السعوديين للسياحة والزيارة والعمرة. وذلك حرصا على سلامة الجميع وضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة“.

وفي السياق، حددت المملكة العربية السعودية يوم السابع عشر من مايو موعدا لرفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافد البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

ووفق وكالة الأنباء السعودية كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021م، وذلك لفئات معينه.

أولها المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى.

