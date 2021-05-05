كورونا سوريا .. 74 إصابة و 7 وفيات بالفيروس المستجد

أعلنت وزارة الصحة في سوريا ، أمس الثلاثاء ، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 23051 حالة.

وأكّدت الوزارة في بيان، حول آخر مستجدات وباء كورونا في سوريا، تسجيل 7 وفيات جديدة بالمرض، ليرتفع مجموع حالات الوفاة بكورونا في البلاد إلى 1617 حالات.

كما لفتت الوزارة، إلى تسجيل 190 حالة شفاء جديدة من كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين من المرض إلى 17529 حالة.

هذا أوضح نبوغ العوا أن لقاءه اليوم خرج عن سياقه، فقد كان الحديث من باب المزاح بحكم أنها مقدمة البرنامج الصباحي هي ذاتها الزميلة ديالا حسن مقدمة نشرة الطقس .

بعد الجدل الذي أثاره تصريح العوا حول انتقال فيروس كورونا عبر “المنخفض الهندي”

واعتذر نبوغ العوا من المتابعين إذا أُسيء فهمه أو ترجمت مزحته بطريقة خاطئة، فالهند تبعد عن بلدنا آلاف الكيلو مترات، ولا يمكن للفيروس أن ينتقل عبر الهواء كل هذه المسافات.

وتمنى د . العوا على كل الصفحات التي نشرت د . العوا خبر الانتشار ان تقوم مشكورة بنشر التوضيح، لكي لا يحدث الخلط على لسانه، مؤكدا أن لديه شجاعة الاعتذار بسبب الخطأ غير المقصود الذي طرأ.

كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء 4 مايو/أيار، عن وصول طائرة شحن رابعة محملة بكميات كبيرة من لقاحات كورونا، إلى العاصمة السورية دمشق.

وقالت الإمارات في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، وام :” أن طائرة إماراتية وصلت إلى دمشق، سيّرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري، بهدف دعم قدرة القطاع الصحي السوري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من تفشيها”.

وأوضح البيان، أن هذه اللقاحات تستهدف حماية العاملين في الخطوط الأمامية في المجال الطبي على الساحة السورية، وأصحاب الحالات الإنسانية الصعبة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والنازحين.

وأكدت دولة الامارات، سعيها لتعزيز جهودها لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز أوضاعها الصحية، والوقوف بجانبها لبلوغ مرحلة التعافي من هذه الأزمة ،، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

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