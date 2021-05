قرقاش يعلق على اتصال الرئيس الأمريكي بالشيخ محمد بن زايد

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، سلّط الضوء على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر أنها “سلّطت الضوء على العلاقات الثنائية الاستراتيجية الواسعة والمتميزة. وجوهر التواصل التقدير الكبير لدور الإمارات المحوري في استقرار وازدهار المنطقة”.

​وتابع المستشار: “الإمارات ماضية بثبات في سياساتها الشفافة والعقلانية وخططها الطموحة وضمن ثنائية الاستقرار والازدهار”.

وقال: “نعزّز خطوط التواصل والتنسيق مع الأشقاء والاصدقاء وكافة دول المنطقة والعالم، ونعمل بلا كلل لتجديد نهضتنا ومسيرتنا وضمن سياق إقليمي أولوياته الإنماء والتطور والتقدم”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وكان قد أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم أمس الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وصرح الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على موقع “تويتر”، “بحثت، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي جو بايدن، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين”.

كما أضاف ولي عهد أبوظبي، أن المباحثات شملت التعاون في مجالات الطاقة النظيفة وحماية البيئة، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية”.

وأقر الشيخ محمد بن زايد “لدينا قاعدة صلبة ومستدامة من المصالح المشتركة، وحريصون على تعزيز العلاقات وتطويرها في المستقبل”.

في غضون ذلك، أقر البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي وولي عهد أبوظبي اتفقا على أولوية العمل لمعالجة النزاعات، بما في ذلك الأزمة الإنسانية في منطقة تيغراي بإثيوبيا.

وأورد البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن أكد لولي عهد أبوظبي الشراكة طويلة الأمد بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.

وفي سياق آخر، أقرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، السماح لعدد معين من جماهير كرة القدم، بحضور نهائي كأس رئيس الدولة، الشهر المقبل.

وصرحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على حسابها الرسمي: “تقرر إقامة نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة 2021، يوم الأحد 16 مايو 2021، بين الفريقين المتأهلين مع السماح بعودة الجماهير بنسبة 30 بالمئة، وفق الاشتراطات الاحترازية والوقائية”.

