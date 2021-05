الصحة المصرية : 1090 إصابة جديدة و60 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية في تقريرها اليوم عن تسجيل 60 حالة وفاة ، إضافة إلى 1090 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة .

و أكد المتحدث باسم الوزارة ، خالد مجاهد إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 231803 “، وفقاً لوكالة لقناة المملكة .

اوضح مجاهد أنه تم رصد 60 وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات في مصر إلى 13591 وفاة ، بينما وصل عدد حالات الشفاء إلى 173341 حالة” .

وفي وقت سابق كان قد حذر وكيل وزارة الصحة المصرية محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة المصرية، من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الأيام المقبلة، وهي العشرة الأواخر من شهر رمضان، لما تتسم به من حركية.

وقال وكيل الصحة، خلال تصريحات تلفزيونية: “أن كافة المستشفيات مجهزة لاستقبال أعداد الإصابات بكورونا”.

وصرح بإن “التباعد في هذا التوقيت حياة”، موضحا أن” الانتشار أسرع في الموجة الثالثة إلى حد ما عن الموجتين السابقتين”.

واشار ايضا إلى أن:” أعراض الموجة الثالثة متشابهة للموجتين الأولى والثانية، فالأعراض التنفسية هي الأوضح، ثم الجهاز الهضمي، مع وجود بعض الحالات التي تعاني من طفح جلدي، وهي مشابهة لأعراض الموجتين الأولى والثانية”.

وأوضح عبد الفتاح:” أن المحافظات الأعلى في الإصابة هي القاهرة، والمنوفية، وأسوان، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، كما و أنه يجرى التعامل مع زيادة الأعداد في هذه المحافظات”.

وحول السلالة الهندية المتحورة قال الوكيل بأنها:”امتدت إلى 17 دولة، لكن حتى الآن لم نرصد دخولها مصر، وهناك قرارات سابقة بمنع دخول أي شخص لمصر دون وجود تحليل بي سي آر”، بحسب موقع روسيا اليوم.

وفي السياق، أكد خبراء في المجال الطبي بمصر، ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا في البلاد، من ضمنها ضعف حاسة السمع، والإحساس بالوهن وعدم التركيز.

ومن ضمن الـ“خبراء”، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس المصرية الدكتور أشرف عقبة، الذي قال:”إن أعراضا جديدة ظهرت على مرضى فيروس كورونا المستجد في مصر”.

وأضاف :”أنه الأطباء لاحظوا الأعراض الجديدة، بعدما كانت الأعراض الأولية للإصابة تتمثل في مشاكل تنفسية مثل الكحة وضيق التنفس، إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة، وهي الأعراض الأكثر وفقا لما ذكر في موقع “مصراوي”

وتابع عقبة: ” أن الأطباء لاحظوا شكاوى من آلام في البطن وقيء وإسهال وأعراض جهاز هضمي، ووجود طفح جلدي، واحتقان في العينين، وضعف حاسة الشم والتذوق التي باتت من الأعراض الرئيسية، مشيرا إلى ظهور أعراض جديدة منها ضعف السمع، والإحساس بالوهن وعدم التركيز”.

