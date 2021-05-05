بالفيديو: حمدوك يرد على تهديدات السيسي بالحرب بسبب سد النهضة

علق الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السوداني، لأول مرة حول تهديدات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشن الحرب في حال الإضرار بمياه النيل في مصر.

حيث قال حمدوك في مقابلة مع شبكة “CNN، حول تهديدات الرئيس المصري، بأنه “عندما أدلى السيسي بهذه التصريحات عن سد النهضة، كان يهدف مثلنا لجذب انتباه العالم لحساسية وجدية القضية لمصر والسودان”.

My conversation today with #CNN about #GERD. حواري اليوم -الثلاثاء الرابع من مايو ٢٠٢١م- مع قناة سي إن إن حول قضية #سد_النهضة. pic.twitter.com/d2J5nQ8tHb — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) May 4, 2021

مؤكدا على أن:”قضية سد النهضة مصيرية بالنسبة لمصر والسودان”، مشيرا إلى أن “مسألة سد النهضة مقيدة زمنيا وتتعلق بالأمن والسلامة لملايين الناس في مصر والسودان”.

وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن “سد النهضة يمكن أن يكون نافعا لإثيوبيا والسودان ومصر معا، ولكن يجب التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملئه وتشغيله”.

وأكد أنه “بدون اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة سنكون (مصر وإثيوبيا) تحت رحمة إثيوبيا وتحكمها في تدفق المياه”.

وفي الوقت زاته، وجهت وزارة الخارجية الإثيوبية عبر بيان صادر أمس الثلاثاء، انتقادًا حادًا إلى السودان، مشيرة إلى أن موقف الخرطوم من قضية سد النهضة قد تغير فجأة.

واتهمت الخارجية الإثيوبية كل من السودان ومصر بالعمل على “تسييس القضايا الفنية” المتعلقة بسد النهضة، حسبما أفادت (سبوتنيك).

وأوضح البيان أن إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في الخرطوم بين الدول الثلاث بالعام 2015، وضع حلًا لمشكلة تقاسم مياه نهر النيل وسد النهضة.

وقال بيان وزارة الخارجية الإثيوبية: “السلطات الحالية في السودان، غيرت موقفها فجأة، رغم أنها أشارت مراراً إلى أن سد النهضة له فوائد جمة للسودان”، حسبما ورد في البيان.

وذكر البيان أن السودان ومصر يصران على احتكار مياه النيل، والعمل على تسييس القضايا الفنية، وهي التحديات الرئيسية التي واجهتها المفاوضات الثلاثية.

وقال إن إثيوبيا لا تزال ملتزمة بمعالجة جميع القضايا ذات الصلة عبر طاولة المفاوضات والحوار البناء.

وتطرق البيان للحديث عن أزمة الحدود مع السودان، موجهًا الدعوة إلى “حل سلمي لقضايا الحدود مع السودان، على أساس آليات الحدود المشتركة القائمة”.

ووصف بيان الخارجية الإثيوبية السودان بأنها “تلفق” الحقائق، مشيرة إلى أنها تجدد الدعوة إلى السودان لكف حملة غير مفيدة والالتزام بالحوار والحل السلمي.

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