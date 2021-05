شاركت النجمة المصرية، حلا شيحة، دعاء ليلة القدر والعشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، عبر حسابها على “إنستجرام”.

وكتب شيحة عبر حسابها قائلها: ” اللهم انك عفو تحب العفو فاعفوا عنى”، بحسب ماذكر في موقع اليوم السابع.

هذا وردت الفنانة حلا شيحة على تعليقات متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، عقب نشرها صورة تتغزل بها بزوجها الداعية معز مسعود، حيث قالت: “ما شاء الله في ناس بترد بثقة عارفة كل حاجة عن معز وعني كانهم وسطنا كل ثانية.. بجد مش مصدقة لا وكلام إيه جامد جامد جامد بصراحة”.

وأكملت: “في ناس نفسياتها تعبانة فعلاً يا حرام.. مابيصدقوا يلاقوا أي حاجة يتكلموا فيها وخلاص وأهم حاجة لفتت نظري الثقة في الكلام والهمة في الرد ما شاء الله ولا وفن في الرد والتعليق.. وأهم حاجة بقي عارفين الماضي وعايشين مع الحاضر ومتنبئين بالمستقبل”.

وتابعت “عمومًا إن شاء الله وفى شهر رمضان ربنا يغفر لنا وإياكم، وافتكروا إذا جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا .. مش كل حاجة نسمعها عن فلان وفلانة لازم بالضرورة نصدقها وفي كلام جرايد كتير وأخبار ملفقة والحقيقة لا يعلمها إلا الله”.

حلا شيحة الاستثناء الوحيد للداعية معز مسعود على إنستغرام

لا يتابع الداعية الإسلامي معز مسعود أي شخص على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” إلا أن الأوضاع من الواضح أنها تغيرت بعد زواجه من الفنانة حلا شيحة مؤخرًا.

وأصبح معز مسعود يتابع حلا شيحة فقط، حيث كان لديه 30 ألف متابع قبل زواجه، ليصبح عدد متابعيه الآن ما يزيد عن 40 ألف متابع، وفقًا لـ(اليوم السابع).

واحتفلت الفنانة حلا شيحة، أول أمس اإاثنين، بعقد قرانها على الداعية الإسلامي معز مسعود بأحد فنادق القاهرة المطلة على النيل، وسط حضور عدد قليل من أقارب العروسين.

وظهرت حلا شيحة بالحجاب، عبر حسابها بموقع “انستغرام”، وقالت: “اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا”.

وكانت بدأت قصة حب حلا شيحة ومعز مسعود منذ عدة أشهر وطالت الأقاويل حلا وقتها ولكن لم تعلق حلا شيحة بالإيجاب أو بالنفي

The post الفنانة حلا شيحة تشارك جمهورها أدعية ليلة القدر appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ