الفنان هاني رمزي يعلن عودته للمسرح بعد غياب 18عام

أعلن الفنان المصري هانى رمزى، عودته إلى خشبة المسرح مرة أخري، بعد غياب ما يقرب من 18 عاما عن آخر مسرحية شارك فيها ” كدة أوكية” عام 2003.

ومن المقرر عرض مسرحية “أبو العربي”، بطولة الفنان هاني رمزي، في موسم عيد الفطر المقبل، بمشاركة حجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز وداليا البحيرى.

يذكر أن النجم هانى رمزى، شارك في 5 مسرحيات من قبل، و هم” تخاريف ووجهه نظر وعفروتو والابندا وكدة اوكيه” وآخر أفلامه كان ” قسطى بيوجعنى ” عام 2018، وفقاً لمة ذكر في موقع اليوم السابع.

وفي وقت سابق، وجه النجم هانى رمزى، متابعيه على موقع “إنستجرام”، إلي ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا، بطريقة كوميدية.

ونشر رمزي علي”إنستجرام” قائلاً: “هل تعلم أنه بمجرد دخولك إلى العناية الفائقة بسبب covid 19 سيبقى هاتفك مع زوجتك لمدة 14 يوماً؟ ارتدى الكمامة”.

كما كشف النجم المصري عن سبب تأجيل فيلمه “نيزك الدكرورى”، قائلاً:” الفيلم يتطلب مبالغ ضخمة وجرافيك عالى جدا، ومن الصعب تنفيذه الفترة الحالية”.

وقال الفنان رمزي، أن نجله شادى تخرج مؤخراً من مسرح الجامعة الأمريكية، وعمل كمساعد مخرج في عدد من الأعمال من ضمنها فيلمه الأخير “قسطى بيوجعنى”، كما شارك المخرج عمرو عرفة في أكثر من عمل، بحسب ماذكر في موقع اليوم السابع.

وفي وقت سابق، أعلن هاني رمزي عن تراجعه عن اسم فيلمه الجديد “عمر المحتار” واعتذر للشعب الليبي مؤكداّ تقديره لهم وعدم قصده الإساءة.

وجاء اعتذار النجم استجابة لمطالبات الأطراف المعنية بالشأن بالليبي، بحسب الساعة 24.

حيث غرد رمزي غرد في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في حسابه معتذراً لكل من ظن انه يسخر من رمز وطني.

حيث تضمّن كلم رمزي قوله: “أعتذر لكل اللى فهم أننا نقصد السخرية من رمز من رموز الوطن العربى عمر المختار“.

وأكد رمزي أنه لا علاقة للفيلم بالبطل الليبي عمر المختار وأن القصة هي فقط لإسعاد الناس وليست للإساءة لأحد.

وأكّد كذلك في تغريدته أنهم سيقومون بنغيير اسم الفيلم، وترجى قبول اعتذاره.

