هندي صبري تكشف أسرار نجاح أعمالها الفنية مع أحمد عز

أبدت النجمة التونسية هند صبري سعادتها بالمشاركة في مسلسل “هجمة مرتدة” رفقة الفنان أحمد عز والذي يعرض في الموسم الحالي لشهر رمضان.

وأكد هند صبري أنها شاركت في المسلسل بسبب تواجد أحمد عز، لافتة إلى الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها عز واهتمامه المستمر بتطوير نفسه، حسبما ذكر موقع (اليوم السابع).

وأبانت الفنانة التونسية أن بينها وبين أحمد عز “كيميا مشتركة” من خلال تقديم الأعمال الفنية حيث قدما سويًا بطولة فيلم “مذكرات مراهقة” قبل 20 عامًا، وهو ما يساعد كثيرًا على نجاح أعمالهما المشتركة.

وأشادت هند صبر بشركة إنتاج “سينرجي” التي أنتجت مسلسل “هجمة مرتدة”، مؤكدة على أنها تعد إحدى عوامل نجاح هذا العمل، بعدما وفرت جميع احتياجات المسلسل طوال فترة التحضير والتصوير، حسب قولها.

وأكد بأن هذا العمل الدرامي يحتاج إلى التنقل والسفر إلى اماكن عديدة، بسبب أحداث الإثارة والأكشن التي تتطلب إنتاج ذو جودة عالية، مشددة على اهتمام الشركة بهذه الجزئيات جيدًا.

تجدر الإشارة أن مسلسل هجمة مرتدة من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، ويقدم بطولته النجم أحمد عز رفقة هند صبري وماجدة زكي وهشام سليم وكوكبة أخرى من نجوم الفن.

ويسلط المسلسل الضوء على أحداث لها علاقة بالمخابرات العامة المصرية، وتتشابك فيها الأحداث لتمتد إلى عدد من دول المنطقة العربية، حيث تبدء تلك الأحداث منذ العام 2007.

وصرح دويدار، إن قصة المسلسل معاصرة للزمن الحالي، وبها الكثير من الخطوط التي تتماشى مع الواقع الذي نعيشه، معتبرًا أن العمل هو أول مشروع درامي من ملفات المخابرات المصرية يكون مواكبا للزمن المعاصر.

مضيفا أن المصريين اعتادوا أن تكون الملفات التي تحكي عن ملاحم حقيقية لإنجازات المخابرات، قديمة بعض الشيء، إلا أن هذا المسلسل مختلف تماماً عما سبقه.

وأوضح دويدار،كذلك أنه استغرق في كتابة سيناريو مسلسل “هجمة مرتدة “، مدة تجاوزت العام ونصف العام، كان يعمل خلالها لجمع خيوط الشخصيات الدرامية كلها، بغرض أن تكون الحلقات مشوقة ومنطقية ومتطابقة مع القصة الواقعية، مطعما إياها بالدراما المطلوبة.

وبخصوص موعد الانتهاء من تصوير المسلسل الذي يعرض خلال رمضان الحالي، أشار دويدار إلى أن العمل على وشك الانتهاء منه، وتتبقى بضع مشاهد فقط سينتهي تصويرها خلال أسبوع على الأكثر.

