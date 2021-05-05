مصر: إجراءات إثيوبيا الأحادية بشأن سد النهضة تزيد من معاناتنا المائية

قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أن مصر تعاني من نقص في موارد المياه قد يصل إلى 90%، الأمر الذي دفعها لإستخدام 42% من مواردها.

وأوضح عبد العاطي أن 97% من موارد المياه المتجددة لـ”مصر” تأتى من خارج الحدود، وفقاً لما أورد “العين الإخبارية”.

هذا وقد أشار وزير الري المصري، إلى أن “الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي والخاصة بسد النهضة تزيد من حجم التحديات التي تواجهها مصر في مجال المياه”.

يذكر أن مصر تلقي اللوم على إثيوبيا في فشل المفاوضات المتواصلة حول “سد النهضة” الذي تخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه.

وفي المقابل ترفض إثيوبيا اتهامات مصر، فضلاً عن اتهام أديس للقاهرة بإفشال الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت الكونغو الشهر الماضي.

ومن جهتها وجهت وزارة الخارجية الإثيوبية عبر بيان صادر لها يوم الثلاثاء، انتقادًا حادًا إلى السودان، مشيرة إلى أن موقف الخرطوم من قضية سد النهضة قد تغير فجأة.

واتهمت الخارجية الإثيوبية كل من السودان ومصر بالعمل على “تسييس القضايا الفنية” المتعلقة بسد النهضة، حسبما أفادت (سبوتنيك).

وأوضح البيان أن إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في الخرطوم بين الدول الثلاث بالعام 2015، وضع حلًا لمشكلة تقاسم مياه نهر النيل وسد النهضة.

وقال بيان وزارة الخارجية الإثيوبية: “السلطات الحالية في السودان، غيرت موقفها فجأة، رغم أنها أشارت مراراً إلى أن سد النهضة له فوائد جمة للسودان”، حسبما ورد في البيان.

وذكر البيان أن السودان ومصر يصران على احتكار مياه النيل، والعمل على تسييس القضايا الفنية، وهي التحديات الرئيسية التي واجهتها المفاوضات الثلاثية.

وقال إن إثيوبيا لا تزال ملتزمة بمعالجة جميع القضايا ذات الصلة عبر طاولة المفاوضات والحوار البناء.

وتطرق البيان للحديث عن أزمة الحدود مع السودان، موجهًا الدعوة إلى “حل سلمي لقضايا الحدود مع السودان، على أساس آليات الحدود المشتركة القائمة”.

ووصف بيان الخارجية الإثيوبية السودان بأنها “تلفق” الحقائق، مشيرة إلى أنها تجدد الدعوة إلى السودان لكف حملة غير مفيدة والالتزام بالحوار والحل السلمي.

واستطرد البيان بالقول إن إثيوبيا تأمل بمشاركة المجتمع الدولي في تشجيع السودان حتى يتم التوصل إلى حل سلمي ينهي أزمة الحدود بين البلدين.

The post مصر: إجراءات إثيوبيا الأحادية بشأن سد النهضة تزيد من معاناتنا المائية appeared first on Souk Ukkaz News.

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