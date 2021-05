الكشف عن تشكيلة تشلسي وريال مدريد قبل ساعات من المواجهة الحاسمة

يلتقي تشلسي وريال مدريد أمسية اليوم الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة لندن، لحساب إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومواجهة الفريقين اليوم ستحدد هوية المتأهل الثاني للمباراة النهائية بعدما حسم مانشستر ستي الثلاثاء بطاقة التأهل الأولى، كأول مرة في تاريخ النادي الإنجليزي يبلغ فيها المشهد الختامي بتفوقه على باريس سان جيرمان.

وانتهى لقاء تشلسي وريال مدريد في مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل، ما يعني أن هوية المتأهل لم تحسم بعد إلى حين إطلاق صافرة نهاية مواجهة اليوم.

ونقل موقع (كووورة عربي) عن موقع “هوسكورد” العالمي، قوله إن التشكيل المتوقع للفريقين سيكون كالتالي:

تشيلسي: ميندي، روديجر، سيلفا، كريستينسن، بن شيلويل، مونت، جورجينيو، كانتي، أزبيليكويتا، بوليسيتش، فيرنر.

ريال مدريد: كورتوا، ميندي، راموس، ميليتاو، أودريوزولا، كروس، كاسيميرو، مودريتش، فينيسيوس، أسينسيو، بنزيما.

كما ذكرت مصادر مقربة من نادي ريال مدريد بأن المدرب زين الدين زيدان كان غاضبًا من لاعبي الفريق خلال استراحة ما بين الشوطين بسبب لاعب تشلسي نجولو كانتي.

حيث خرج الملكي بنتيجة تعادل مقلق على ملعبه أمام تشيلسي، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وفقًا لمصادر صحفية فإن حديث زيدان مع اللاعبين بعد الشوط الأول كان حادًا بسبب عدم رضاه عن أداء الفريق، حسبما أفاد (جول العربي)

وقال الفرنسي للاعبيه خلال فترة الاستراحة:”لا يجب أن ندعهم يركضون بهذه السهولة”.

وأدرك زيدان وقتها أن عليه تغيير الخطة التي لعب بها، حيث حاول الاعتماد على الضغط الحالي من أجل إلحاق الضرر بالخصم مع استغلال قوة كاسيميرو لعرقلة محاولات جورجينيو لبناء الهجمات لتشيلسي، وهي الخط التي لم تسر على ما يرام.

وقرر زيدان إعادة تصميم الخطة بين الشوطين، مع التركيز بشكل خاص على عدم خسارة الكرة في أماكن حساسة، حتى لا يتمكن تشيلسي من استعادة الكرة والخروج بهجمات خطيرة.

وحرص على تحذير اللاعبين من التمريرات غير الدقيقة، مع اللعب بشكل آمن لتجنب قدرة نجولو كانتي على قطع الكرة، وأن يكونوا أقرب إلى بعضهم البعض.

وهو ما جاء بنتيجة إيجابية في الشوط الثاني، حيث لم ينجرف ريال مدريد وراء الوتيرة المحمومة التي أراد تشيلسي فرضها، وحقق الفريق التوازن المطلوب.

The post الكشف عن تشكيلة تشلسي وريال مدريد قبل ساعات من المواجهة الحاسمة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ