ليبيا.. دعوة للتظاهر السلمي الإثنين المقبل

أصدر حراك الـ24 من ديسمبر في ليبيا، بيان له، دعا من خلاله كافة أبناء الشعب الليبي إلى الخروج في تظاهرات سلمية يوم الإثنين القادم.

وأوضح الحراك أن التظاهرات تهدف إلى التأكيد على وحدة تراب ليبيا، فضلاً عن مطالبة مجلس النواب بضرورة اعتماد القاعدة الدستورية التي ستجري بموجبها الانتخابات، وفقاً لـ”قناة ليبيا”.

بالإضافة إلى تأكيدهم على تمسكهم بقيام الانتخابات في موعدها المحدد، في الـ24 من ديسمبر، نهاية العام الجاري.

وفي السياق كثف مبعوثو الأمم المتحدة في ليبيا من تحركاتهم مع المسئولين بالبلاد لحشد الاستعدادات لإجراء الانتخابات الليبية نهاية العام الجاري.

والتقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مكتبه بمدينة القبة، الثلاثاء، المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، حسبما أفادت (العين الإخبارية).

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس النواب، فإن صالح وكوبيش بحثا الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية ودور البرلمان الهام خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات في 24 من ديسمبر الأول المقبل.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب ضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بموعدها.

عقلة صالح شدد على أنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات يتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمميها بالإعلان الدستوري.

وتابع: “وفي حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية يتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014.م، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب ومقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس”.

وكان المبعوث الأممي قد أحال مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد الانتهاء منها من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، عقب اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي.

في الأثناء جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في دعوتها إلى خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وبدورها خاطبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الوفد التركي، الاثنين، مطالبة تركيا بتفعيل دورها في إخراج مرتزقتها من ليبيا وتطبيق مخرجات اتفاق برلين.

