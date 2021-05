الحسكة لليوم السابع بلا كهرباء.. والسبب سرقة مياه الفرات

تقوم القوات التركية بسرقة الحصة السورية من مياه الفرات، ما تسبب في توقف عمل عنفات توليد الكهرباء، وانقطاع الكهرباء عن الحسكة لليوم السابع.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا”، ونقلاً عن تصريحات مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة أن: “نقص الوارد المائي تسبب بخروج خط توتر 230 الواصل بين محطتي الطبقة والبواب عن الخدمة وهو المصدر الأساسي الذي يتم الاعتماد عليه في تغذية أحياء مدن ومناطق المحافظة“.

وقال عكلة أن: “الشركة تقوم حالياً بالاعتماد كلياً على الكميات المنتجة في منشأة توليد السويدية والبالغة بين 40 و 50 ميغا يومياً وهي تخصص كاملة للخطوط الخدمية المستثناة والتي تشمل المشافي والمخابز والمطاحن والاتصالات والمياه بغية ضمان استمرار تقديم الخدمات”.

كما ـأشار إلى أن: “تحسن واقع الكهرباء في المحافظة مرتبط بتحسن الوارد المائي للسد الأمر الذي يتطلب إطلاق مياه نهر الفرات ووقف انتهاكات النظام التركي بكل الوسائل الممكنة”.

وفي السياق، قامت القوات الأمنية السورية، الأربعاء، بمصادرة عدد كبير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الهاون بالريف الشرقي لمحافظة درعا وبادية اللجاة.

جاء ذلك، بعد مداهمة عناصر الأمن السوري لأوكار المجموعات المسلحة في ريف درعا الشرقي وبادية اللجاة، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقالت الوكالة، اليوم الأربعاء، إنه “نتيجة المتابعة الأمنية الدقيقة لنشاط خلايا مجموعات إرهابية ضبطت الجهات المختصة كميات من الأسلحة والذخائر مخبأة في أوكار لتلك المجموعات بريف درعا الشرقي وبادية اللجاة”.

كما ذكرت الوكالة، أن “الأسلحة المصادرة تضمنت أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف هاون وحشوات دبابات وصواريخ مالوتكا وكونكورس وكميات من الذخائر المتنوعة”.

وفي السياق، ضبطت الجهات المختصة السورية، في 7 فبراير المنصرم، العديد من الأسلحة و قواذف “آر بي جي” أثناء عمليات وتأمين مناطق ريف درعا الشرقي المحررة من الإرهابيين.

وأكدت مصادر ميدانية أنه “خلال استكمال تمشيط عدد من المزارع المحررة من الإرهاب الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء بريف درعا الشرقي عثرت الجهات المختصة على كميات من الأسلحة والذخائر والقذائف من مخلفات التنظيمات الإرهابية”.

وأشارت المصادر إلى أنه من بين المضبوطات: “بنادق حربية ورشاشات متوسطة وقواذف “آر بي جي” وكميات من الذخائر المتنوعة”.

